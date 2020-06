Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Auch nach dem ersten großen Ausbruch von Corona im Asylbewerberheim Templin bleibt die Uckermark im Vergleich zu den meisten anderen Regionen Deutschlands weitgehend von der Krankheit verschont. Zu dieser Einschätzung kommt Amtsärztin Dr. Michaela Hofmann. Zwar sei die Situation nach dem Vorfall mit insgesamt sieben positiv Getesteten aus der Gemeinschaftsunterkunft eine andere als zuvor, doch gehört der Kreis immer noch deutschlandweit zu den Regionen mit einer sehr geringen Infektionsquote.

Das liege einerseits an der dünnen Besiedlung der Region, andererseits am verantwortungsvollen Umgang der Bürger mit den teilweise extremen Beschränkungen, so Michaela Hofmann in einem Bericht auf dem jüngsten Kreistag. Dadurch sei es auch gelungen, dass in keinem Krankenhaus und in keiner Pflegeeinrichtung der Uckermark bislang ein Covid-19-Ausbruch zu verzeichnen war.

Kontaktdaten hinterlassen

Der Gesundheitsdienst hat im Zusammenhang mit Covid-19 mehr als 1200 Menschen betreuen müssen. 621 waren begründete Verdachtsfälle, also Kontaktpersonen ersten Grades, Reiserückkehrer aus Risikogebieten oder sie wiesen Symptome auf.

Die Amtsärztin appelliert an alle Bürger, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen, wo es gefordert wird. Ohne diese Daten ließen sich die Infektionsketten nicht zurückverfolgen.