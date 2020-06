Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Noch bevor es überhaupt losgeht, sind Carsten Schleinitz und Henry Heidmann mitten in der Diskussion: Um Monokulturen, dem Druck der Verbraucher, dem Versagen von Politikern. Und natürlich dem Sterben von Insekten. Denn damit die einen Lebensraum bekommen, hat Carsten Schleinitz aus Wölsickendorf seine Ländereien nicht mehr verpachtet, sondern drillte auf über acht Hektar Blühmischungen ein.

Sie stehen bereits im dritten Jahr und haben noch nichts an ihrer Pracht und ihrem Nutzen vor allem eingebüßt. Diverse Tierarten beobachtet Carsten Schleinitz, Landwirt und Handelsvertreter für Saatgut, auf seinen Flächen: Von Bienen und Hummeln bis hin zu Füchsen und Hasen, Kranichen und Fledermäusen. Über einer Fläche, die er als erstes zeigt, hört man Feldlerchen und sieht sie kreisen. Um die Fläche herum: Nichts als Maispflanzen. Kilometerweit. Wie eine Oase mutet seine blühende Insel inmitten der Monokultur an. Dort wachsen verschiedene Kleearten und Luzerne, Margeriten, Mohn und Kornblumen, Ringelblumen, Malven. "Hier ist von April bis Oktober durchblühend geöffnet", lacht Carsten Schleinitz. Regelmäßig lädt er seit dem vergangenen Jahr zu Führungen in seine Höhenländer Blütenreiche ein.

Dass Reinkulturen wie der Mais wenig Diversität bieten, sei inzwischen hinlänglich bekannt, sagt der Wölsickendorfer. Mit der Diskussion um das Insektensterben habe sein Engagement begonnen. Auch, weil sein Vater Imker ist.

Schaubienenvolk zu bestaunen

Rund um das Thema Honig drehte sich am Sonnabend alles im Haus der Naturpflege in Bad Freienwalde. Dort fand der "Bienentag" statt. Den ganzen Nachmittag über konnten sich Jung und Alt von den fleißigen Tieren faszinieren lassen. So zum Beispiel zeigte Burghild Bredow, Hobby-Imkerin aus Falkenberg, wie es im Inneren einer Wabe aussieht. Sogar die Königin konnte zwischen ihren wuselnden Untertanen ausgemacht werden. Mit dem typischen Imkerhut mit schützendem Schleier auf dem Kopf und dem Smoker in der Hand berichtete sie vom Leben der Tiere und wie Honig entsteht.

Heiko Franz-Dziabas und Kerstin Dziabas aus Haselberg zeigten unterdessen im Haus, wie man Waben entdeckelt und wie sich daraus Honig gewinnen lässt. Dabei konnten die Besucher des Hauses der Naturpflege sogar selbst mit anpacken. Die große Honigschleuder durfte bedient werden oder mit einer Art Kamm die Waben geöffnet werden. Und natürlich konnte auch gekostet werden: Denn durch die fleißige Hilfe der Besucher floss der Honig aus der Schleuder in Strömen. Daneben hatten die Imker aus Haselberg unterschiedliche Honig-Sorten mitgebracht: Obstblüte, Linde, Sonnenblume oder Raps zum Beispiel. Auch konnten die Besucher erfahren, bei welchen Kosmetika Honig zum Einsatz kommt – in Cremes, Seifen oder Shampoos zum Beispiel.