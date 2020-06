Dirk Schaal

Buckow "So ganz bierernst ist es nicht, aber verlieren will ich auch nicht", sagte Paul Riedel vor der ersten "Buckower Grillweltmeisterschaft" im "lokal.".

Am Ende hatte er mit seinem Lachs vom Grill mit Honigkruste die Nase vorn, so sahen und schmeckten es zumindest die etwa 30 Gäste, die auf einem Fragebogen Sterne in den Kategorien Aussehen, Geschmack, Kreativität und Performance vergeben konnten.

Vier Teams, davon eins aus Berlin, hatten sich zu dem Wettstreit angemeldet. Auch wenn der Spaß im Vordergrund stehen sollte, wurde im Vorfeld schon probeweise ordentlich auf dem Grill gebrutzelt. "Natürlich habe ich das schon zwei- oder dreimal gemacht und die beste Variante he­rausgesucht", sagte Schmied Holger Rüdrich, der unter dem Pseudonym Lammfromm an den Start ging. Nomen est omen kam Weidelamm aus der Region auf den Grill, als Schaschlik mit Pilzen und Paprika, im Span eines Bergahorns mit Ahornsirup und Mozzarella aus der Region verfeinert. Nur um Haaresbreite verfehlte er damit Platz eins.

Mit Veggie-Burger wollte das Berliner Frauenteam mit Sarah und Sonja Hegasy punkten. Am Ende wurde es Platz vier.

"Es hat allen Beteiligten riesigen Spaß gemacht, wir wiederholen das auf alle Fälle. Wenn das Wetter mitspielt, soll monatlich bis September unsere Grillweltmeisterschaft stattfinden, natürlich immer mit dem Titelverteidiger", sagte Geschäftsführerin Charlotte Brauns.