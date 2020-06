Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Kommt er zum Einsatz, ist die Lage ernst. Sehr ernst. Und gefährlich. Wie etwa Ende 2019 beim Chemieunfall im LKA in Eberswalde-Südend oder in den Fleischwerken Britz. Bei der feierlichen Inbetriebnahme der neuen Gefahrenguteinheit, bestehend aus Wechsellader und Abrollbehälter, wie es in der Fachsprache heißt, da durfte am Freitagabend auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Eberswalde aber etwas Show sein. Mit Musik und Nebel.

Auf Knopfdruck öffnete sich das Rolltor des Depots am Schneidemühlenweg. Vorsichtig ließ Detlef Schrader das Fahrzeug aus dem Gerätehaus rollen und setzte schließlich den Container mit Gefühl auf dem Hof ab. Vier Mitglieder der Mannschaft, in Chemikalien-Schutzanzügen, präsentierten die neue Technik. Technik, die summa summarum 600 000 Euro gekostet hat. Spendiert vom Landkreis Barnim. Dafür erbringen die Männer und Frauen der freiwilligen Truppe um Ortswehrführer Robert Beutler die Leistung. Sie rücken barnimweit bei Unfällen oder Unglücken mit atomaren, biologischen oder chemischen Stoffen aus. Etwa wenn Säure ausläuft. Die Gefahrengutabwehr ist eigentlich eine Aufgabe des Landkreises. Weshalb Eberswaldes Bürgermeisters bei der Übergabe der Technik von einer klassischen "Win-Win-Situation" sowie einem gegenseitigen Geben und Nehmen sprach.

In der Freiwilligen Feuerwehr Eberswalde sind von den 45 Aktiven gut zwei Dutzend Mitglieder für den Gefahrenguteinsatz ausgebildet. Dazu gehören auch Madlen Stiebler, Marius Manske, Stefan Gustke sowie Andreas Möller, die sich nach der Showeinlage aus ihren Schutzanzügen pellten. Und ganz schön ins Schwitzen gekommen waren, obwohl es sich eben nicht um einen Ernstfall handelte. Die Arbeit in dieser Montur und unter Atemschutz sei schon "körperlich extrem belastend", bestätigte Robert Beutler.

Moderne Ausrüstung der Feuerwehr

Dirk Wagner, Sachgebietsleiter Katastrophen- und Bevölkerungsschutz im Landratsamt Barnim, zeigte sich überzeugt, dass die Männer und Frauen der Eberswalder Wehr der Aufgabe gewachsen sind. Die bisherigen Einsätze würden dies belegen. Gleichzeitig wünschte er mit dem neuen Wechsellader mit dem Kennzeichen BAR-NO 113 "Allzeit gute Fahrt". Der Container löst einen alten Gerätewagen ab, der vorher bei der Berufsfeuerwehr stationiert war. Das Nachfolge-Modell sei nach modernstem Standard ausgerüstet, hieß es.

Im Gerätehaus der Eberswalder stehen neben der Neuerwerbung zwei Löschfahrzeuge sowie ein Mannschaftstransportwagen. Eines der beiden Löschfahrzeuge soll demnächst ersetzt werden. "Dafür beginnen jetzt die Planungen", weiß Beutler.

Sein Team ist in der Kreisstadt die größte freiwillige Wehr. In diesem Jahr rückten die Einsatzkräfte bereits um die 45 Mal aus, darunter allein am vorvergangenen Wochenende 22 Mal infolge des Unwetters. Zu den größten Einsätzen gehörten der Lagerhallenbrand in Nordend sowie der Brand eines Einfamilienhauses in Ostend, bei dem der 83-jährige Bewohner starb.