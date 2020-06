Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Das Werk ist vollbracht: Die Stadtverordneten haben den Weg für das vorerst letzte große Wohnungsbauvorhaben in Bernau frei gemacht. Einstimmig beschlossen sie für das "Wohngebiet westlich der Schwanebecker Chaussee (ehemaliges Heeresbekleidunghauptamt)" die Offenlegung des Bebauungsplanentwurfes, eine Änderung des Flächennutzungsplanes und die öffentliche Auslegung von Teilen des städtebaulichen Vertrages, den die Stadt mit dem Investor abschließt.

Der Vertrag beinhaltet die verbindliche Festlegung einer Obergrenze der Bebauung mit 2000 Wohnungen auf dem Areal am Eingang von Bernau. Zusätzlich hat der Investor vorab schriftlich erklärt, dass er sich auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht auf eine etwaige Nichtgeltung der Beschränkung auf 2000 Wohneinheiten berufen wird.

Die Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern des Bauvorhabens – in dem neuen Stadtteil werden einmal an die 5000 Menschen wohnen – hatten mehrere Monate angehalten. Um so erleichtert zeigten sich nun Vertreter aller Fraktionen über den Konsens, den die Stadtverordneten untereinander mit dem Investor erzielt haben. "Die Verträglichkeit des Bauprojektes für die Stadt ist gegeben", sagte unter anderen Thomas Werner (Bündnis für Bernau). "Die verkehrstechnische Planung lässt allerdings deutlich zu wünschen übrig", kritisierte er. "Wir hoffen, dass das alles ein gutes Ende nimmt!"