Versicherte müssen sich über Fristen informieren

Bevor Versicherte ihren Vertrag kündigen, sollten sie sich im Vorfeld über Fristen informieren, sagt Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Oftmals müssen sie den Tarif drei Monate vor dem Ende des Versicherungsjahrs kündigen. Bei einer Kfz-Haftpflichtversicherung beträgt die Frist hingegen meist nur einen Monat. Wer sich nicht sicher ist, kann die Kündigung auch zum "nächstmöglichen Zeitpunkt" erklären, empfiehlt sie. Wichtig sei immer, das Anschreiben zu unterschreiben, wenn es per Brief verschickt wird, sowie die Versicherungsart und -nummer anzugeben. Zudem sollten Versicherte eine schriftliche Bestätigung anfordern. Die Kündigung dann am besten per Einwurf-Einschreiben versenden.⇥dpa