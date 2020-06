Hagen Bernhard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zum ersten Mal hat Sven Budach als Schulleiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums einen Abi­tur-Jahrgang verabschiedet. Wahrscheinlich wird er auch nach vielen Jahren an diese Veranstaltung im Friedrich-Wolf-Theater zurückdenken.

Schließlich waren die Umstände wie schon wie in den vergangenen Wochen durch die Corona-bedingten Hygieneregeln geprägt. Nicht nur, dass die Auszeichnung der 75 Abiturienten in zwei Etappen vor relativ wenig Publikum erfolgte, sondern auch, dass die auf die Bühne Gerufenen schon einer gewissen Choreographie bedurften, um tatsächlich die strengen Abstandsregeln einzuhalten. Das gelang im Wesentlichen.

Doch nicht die zuletzt aufgehalsten Abstands-Vorschriften dürften die Abiturienten nachhaltig geprägt haben, sondern die größtenteils in einem Zeitraum von sechs Jahren vermittelten Kompetenzen wie Anpassungsfähigkeit, Teamfähigkeit oder gegenseitige Achtung. Natürlich sind den Schülern auch Eigenschaften wie Zielstrebigkeit und Fleiß anerzogen worden, um sich in einer Leistungsgesellschaft zu behaupten. In Erinnerung geblieben seien dem Schulleiter diese Abiturienten jedoch vor allem durch ihre Freundlichkeit. Immer wieder habe er sich über das "Hallo" auf dem Schulhof gefreut, manchmal sei er von ihrer Aufgeschlossenheit auch schon irritiert gewesen. "Bewahren sie sich die Achtung, Toleranz und Wertschätzung", gab er seinen Schützlingen mit auf den Weg, zumal sie sich dem Namensgeber ihrer Bildungseinrichtung – dem Humanisten Albert Schweitzer – auch weiterhin verpflichtet gefühlt sollten. Gleichzeitig bedankte er sich bei seinem ebenfalls anwesenden Vorgänger Roland Görlitz, der ja bis zum vergangenen Jahr diese Abiturienten die meiste Zeit geprägt hatte.

Neben den eher "weichen" Vorgaben wartete der Schulleiter auch mit "harten" Fakten auf. 75 Schüler haben das Abitur bestanden, 19 von ihnen weisen einen Notenschnitt von besser als 1,3 auf. Gar vier Schülerinnen haben das Optimum von 1,0 erreicht. Diese wurden unter anderem vom Eisenhüttenstädter Bürgermeister Frank Balzer besonders geehrt. Es sind Isabel Grummt, die am Gymnasium die Schnellläuferklasse besuchte und Medizin studieren möchte. Dazu Anna Sherer, die als Neunjährige aus dem ukrainischen Odessa nach Deutschland kam und wahrscheinlich in Magdeburg Psychologie studiert. Extra erwähnt, wenngleich sie nicht ganz an den Schnitt von 1,0 herankommt, wurde ihre Schwester Sofia. Diese sei das Sprachgenie der Geschwister und habe als Erste vom Einstein-Gymnasium in Cambridge eine über sechs Stunden währende Sprachprüfung bestanden. Neben Leonie Seelisch ist auch Raja Teichert ein 1,0-Absolvent. Wie schaffe man solch einen Schnitt? "Ehrgeiz, aber eigentlich ist sie nicht so fleißig. Ihr ist das ein bisschen auch in die Wiege gelegt worden", erklärt ihre Mutter Cindy Teichert.

Launiger Vortrag von Abiturient Oscar Überschaer

Eine besondere Begabung ließ auch Oscar Überschaer mit seiner Rede der Abiturienten erkennen. Mindestens ähnlich originell wie der mit vielen Zahlen unterlegte Vortrag von Geschichts- und Erdkunde-Lehrer Carsten Unger stellvertretend für die Tutoren, ließ er schwungvoll und witzig das Schülerleben passieren und bedankte sich in deren Namen für das doch angenehme Miteinander mit den Lehrern. In der Karriereleiter seien nunmehr ein paar Sprossen erklommen. "Was hält die Leiter zusammen? Mut, Zuversicht, Ehrgeiz, Fleiß, Durchhaltevermögen", brachte Ueberschaer zum Ausdruck, für Kommendes gewappnet zu sein.

Schulleiter Budach: "Ein neuer Abschnitt beginnt. Beginnen sie ein Studium oder erlernen Sie einen anspruchsvollen Beruf. Bleiben Sie freundlich, ehrgeizig und ebenso kreativ."