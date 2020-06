Spaziergänger an der nördlichen Oderpromenade in Frankfurt (Oder): Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass die Spundwand in dem Bereich nur noch wenige Millimeter dünn ist. Daraufhin ließ die Stadt einige Abschnitte am Ufer aus Sicherheitsgründen absperren. © Foto: Gerrit Freitag

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit einigen Tagen sinkt der Oderpegel in Frankfurt wieder: 1,81 Meter, 1,73 Meter, 1,61 Meter. Beim Blick auf den ruhig Richtung Stettin ziehenden Strom scheint die Gefahr eines Sommerhochwassers weit weg. Doch die letzte größere Flut ist gerade mal zehn Jahre her. Auf knapp 6 Meter kletterte der Pegel am 28. Mai 2010 – nur 57 Zentimeter unter dem Rekordwert vom Juli 1997.

Die Oder bleibt unberechenbar. Und trotz einiger Investitionen nach dem Jahrhunderthochwasser ist die Stadt, die den Grenzfluss im Namen trägt, nicht ausreichend vor Fluten gefeit. Zu diesem Schluss kam 2016 die Hochwassermanagementplanung des Landes. Brandenburg will Frankfurt daher besser vor einem Pegel schützen, der theoretisch alle 200 Jahre einmal vorkommt. Statistisch berechnet wären das noch nie da gewesene 6,75 Meter. Vor allem ein Eishochwasser dieser Ausmaße würde die Stadt vor erhebliche Probleme stellen.

Nach mehr als drei Jahren Vorbereitung hat nun das Planfeststellungsverfahren für erste umfangreiche Verbesserungen des Hochwasserschutzes an der nördlichen Promenade begonnen. Noch bis 7. Juli liegen die Unterlagen – es sind mehrere Aktenordner – im Stadthaus zur Einsicht aus. Sämtliche Papiere sind auch online abrufbar. Die Frist für Einwände endet am 7. August.

Das Vorhaben hat dabei eine etwas andere Entwicklung genommen als zunächst avisiert. Ursprünglich sollte der komplette Uferbereich von der Nordspitze des Ziegenwerder bis hinauf zur Ziegelstraße vollständig in einem Projekt angegangen werden. Ein Budget mit EU-Fördermitteln in Höhe von 3,8 Millionen Euro stand bereit. Doch 2019 musste das Vorhaben kurzerhand gesplittet werden. Bei einer weitergehenden Untersuchung hatte sich herausgestellt, dass ein längerer Abschnitt der nördlichen Spundwand, die 50 bis 70 Jahre alt ist, nahezu durchgerostet ist. Der Bereich war bei der letzten Sanierung von Uferwänden 1998 bis 2000 ausgespart worden. Teile der Promenade hat die Stadt daher im Herbst vorigen Jahres für Fußgänger sperren müssen – es ist Gefahr im Verzug.

In einem ersten Bauabschnitt nimmt sich das Landesumweltamt als Vorhabenträger daher nun zunächst den gefährdeten Uferbereich nördlich der Stadtbrücke vor, auch, um die Fördermittel nicht verfallen zu lassen. Die Pläne sehen vor, auf 374 Metern Länge zwischen Collegienstraße und Ziegelstraße eine Bohrpfahlwand leicht vor die bestehende Uferwand metertief ins Erdreich einzubringen. Die alten Spundwände werden danach abgerissen. Zwischen den Treppen an der Konzerthalle und der neuen Uferwand soll zudem ein verschließbares Stemmtor verhindern, dass Wasser in Richtung nördliche Innenstadt strömt. Vorgesehen ist auch, die Kellerfenster am Haus, in dem die Musikschule und die Gedenkstätte untergebracht sind, gegen Hochwasserschutzfenster auszutauschen.

Ergänzt werden die Pläne um einige Gestaltungselemente: Weil die neue Ufermauer einige Zentimeter höher ist, entsteht etwa auf Höhe der Ziegelstraße eine barrierefreie Anhöhe als Aussichtsplattform. Hinzu kommen – südlich davon – drei schwenkbare Balkone, die leicht über die Uferpromenade hinausragen, um neue Ein- und Ausblicke auf die Oder zu ermöglichen. Bestandteil der Planung ist ebenso die Römertreppe: sie wird erneuert, großzügiger gestaltet und mit einem Podest für Veranstaltungen sowie breiten Stufen und Holzauflagen zum Sitzen versehen.

Pläne für Boulevard am Wasser

Es ist ein erster Schritt zur Neugestaltung und Aufwertung der gesamten Oderpromenade. Ein Gesamtkonzept für die Freiflächengestaltung – für einen Boulevard am Wasser – liegt bereits vor. Es ist jedoch nicht Teil des Planfeststellungsverfahrens. Sobald die Genehmigung erteilt ist, sollen zudem die Hochwasserschutzpläne für die noch offenen Abschnitte südlich der Stadtbrücke weiterverfolgt werden.

Im Frühjahr 2021 könnten die Arbeiten beginnen. Bis Ende 2022 sollen sie abgeschlossen sein.

Die Planfeststellungsunterlagen liegen zur Einsicht aus im Stadthaus, Haus 1, Zimmer 1.421. Um eine Voranmeldung wird gebeten, unter Tel. 0335 5526107. Zu finden sind alle Dokumente auch auf www.uvp-verbund.de