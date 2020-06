red

Brück Vizebürgermeister Michael Klenke und Pfarrer Helmut Kautz werden am Donnerstag, 25. Juni, um 17.00 Uhr eine Rose (in Anlehnung an die Lutherrose) am Gedenkstein für Gregor von Brück niederlegen.

Anlass ist der 490. Jahrestag des wohl für die deutsche und europäische Geschichte wichtigsten Ereignisses im Leben des "Juristen der Reformation". Am 25. Juni 1530 übergab der Sohn des Brücker Bürgermeister auf dem Reichstag zu Augsburg, die lateinische Fassung der Augsburger Konfession an Kaiser Karl V. Dieses grundlegende Bekenntnis der Protestanten steht noch heute in jedem Gesangbuch. Dies weiß Pfarrer Helmut Kautz zu berichten.

Gregor von Brück hat das Bekenntnis maßgeblich mit seinem ausgleichenden Wesen mitgeprägt. Man sagt, dass es gerade das Verdienst von ihm war, dass die Reformation einen "ruhigen Verlauf nahm". Luther, der im Januar 1530 in Brück die reformatorische Visitation persönlich vornahm, sagte über ihn: "er ist der einzige Christ unter den Juristen!".

Im Anschluss an das Gedenken wird es eine kleine Einführung in die Bedeutung der Confessio Augustana an Hand der Stadtmöbel um die Lambertuskirche geben.