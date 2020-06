BRAWO

Brandenburg an der Havel Gleich drei betrunkene Fahrradfahrer stellte die Polizei bei Kontrollen in Brandenburg am frühen Samstag- und Sonntagmorgen fest.

Ein 35-Jähriger pustete einen Wert von 1,69 Promille in der Gerostraße. Ein 25-Jähriger schaffte am Grillendamm einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille und ein 26-jähriger Radfahrer in der Hauptstraße 2,11 Promille. Alle Drei mussten zur Blutprobe und ihre Drahtesel weiterschieben. Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr folgen.