dpa

Potsdam/Berlin Zunehmend sommerlich und heiß sollen die kommenden Tage in Berlin und Brandenburg werden. Der Dienstag wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heiter, teils wolkig - mit Niederschlag rechnen die Meteorologen nicht. Die Maximalwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad.

Auch am Mittwoch ist den Prognosen der Wetterexperten zufolge kein Regen in Sicht. Es soll überwiegend heiter werden, nur am Nachmittag können Quellwolken aufziehen. Es erwärmt sich auf 28 Grad. Der DWD erwartet für den Donnerstag kaum eine Veränderung der Wetterlage - die Temperaturen sollen dann weiter ansteigen.