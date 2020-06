OGA

Glienicke (MOZ) Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Sonnabend gegen 3.35 Uhr in der Märkischen Allee in Glienicke von der Fahrbahn abgekommen und hat einen parkenden Pkw gerammt. Sachschaden: etwa 25 000 Euro.

Anschließend flüchtete er zu Fuß, wurde aber von der Polizei zu Hause mit 1,46 Promille gestellt. Er gab daraufhin an, dass ihm sein Auto gestohlen worden sei. Die Beamten entdeckten aber keine Einbruchsspuren am Auto. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat ermittelt. Seinen Führerschein ist er auch los.