Oranienburg (MOZ) Ein 31-jähriger Mann hat am Sonnabend in Oranienburg grundlos einen Notruf abgesetzt. Er wählte gegen 10.40 Uhr die 112 und teilte mit verstellter Stimme mit, dass er sich am Bahnhof Oranienburg das Leben nehmen möchte.

Dies löste einen Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr aus, die aber niemand entdeckten. Bei einer Personenkontrolle im Bahnhofstunnel räumte der bereits polizeilich bekannte 31-Jährige ein, den Einsatz ausgelöst zu haben.