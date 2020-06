BRAWO

Brandenburg an der Havel Ein betrunkener Mann randalierte am Freitag in Kirchmöser. Anwohner riefen gegen 17.20 Uhr die Polizei in den Drosselweg, wo der stark angetrunkene Mann Anwohner bepöbelt und bedroht haben soll.

Auch gegenüber den Beamten trat der 41-Jährige auch gegenüber den Beamten sofort aggressiv auf, weshalb die Polizisten ihm einen Platzverweis erteilten. Dem kam der Mann aber nicht nach. Er wurde in Gewahrsam genommen, beruhigte sich jedoch auch hier nicht. Er trat nach den Beamten, beleidigte und bedrohte sie.