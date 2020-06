Simone Weber

Rathenow An diesem Donnerstag starten in Brandenburg die Ferien. Das sommerlich-sonnige Wetter der letzten Wochen lockte bereits viele Westhavelländer ins Wasser. An der Havel oder den Seen der Region gibt es etliche Badestellen. Und nachdem die Deutschen in Corona-Zeiten wohl vermehrt Urlaub in Deutschland machen, ist so ein Tag am Wasser doch wie ein "Kurzurlaub" direkt vor der Haustür.

Gesperrt ist keine der Badestellen. Lediglich die Corona-Maßnahmen, wie Abstand halten, gelten beim Baden genauso wie im öffentlichen Leben. Auch findet aus Kapazitätsgründen derzeit nicht die regelmäßige Beprobung der Gewässer etwa auf Sichttiefe, Wassertemperatur oder mögliche Erkrankungsgefahren durch Algen oder mikrobielle Krankheitserreger statt. Hierfür ist das Gesundheitsamt des Landkreises zuständig. Jedoch zeigten die Badegewässer der Region im vergangenen Jahr grundsätzlich eine gute bis ausgezeichnete Wasserqualität.

In Rathenow gibt es trotz immer wieder geäußerter Forderungen des Kinder- und Jugendparlaments sowie von Stadtverordneten immer noch immer keine innerstädtische Badestelle an der Havel. Zu DDR-Zeiten existierten gleich mehrere. Aber wo die Havel gut zugänglich ist, kann man heutigentags jederzeit den Sprung ins kühle Nass genießen. So auch am abgeschiedenen "Weißen Strand", der aber weniger bekannt ist.

Zu den beliebten und gut erreichbaren Badestellen innerhalb Rathenows zählt die am Wolzensee. Zum Angebot gehören dort ein Spielplatz, ausgedehnte Wiesen, ein Beachvolleyballplatz und die kulinarischen Angebote des Restaurants "Blockhaus". Auch in den Ortsteilen gibt es verschiedene Badestellen. Manche befinden sich an der Havel wie in Grütz, Göttlin und Böhne. Semlin lockt mit dem Hohennauener-Ferchesarer See. Auch im Steckelsdorfer See kann gebadet werden. Hier ist lediglich der öffentliche Zugang zu Liegewiese und Badestelle über den Campingplatz "Am Steggel" während der Corona-Pandemie noch nicht möglich. Die Liegewiese an der Badestelle, im Privatbesitz der Campingplatzbetreiber, können derzeit nur registrierte Campingplatzgäste nutzen.

Weiterer beliebter Badeort ist Premnitz. Mitten in der Stadt gibt es einen See, wo sich einst eine tiefe Tongrube befand. Auch im Fluss kann gebadet werden. Strodehne verfügt ebenso über eine Havelbadestelle. Wie in Semlin gibt es auch Strände in Hohennauen und Ferchesar, alle gelegen am selben See. Übrigens galt Ferchesar vor langer Zeit wegen seiner natürlichen Reize am Wasser als die "Perle des Havellands" und war ein beliebter Ausflugsort.