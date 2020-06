Simone Weber

Rathenow (BRAWO) Nach Corona bedingter Schließung Mitte März ist die Dauerausstellung des Fördervereins Heimatmuseum der Stadt Rathenow e.V. in der Berliner Straße 80 wieder geöffnet.

"Die zwei MAE-Kräfte, die über die Akademie Seehof als Träger durch das Jobcenter die Öffnungszeiten unserer Dauerausstellung absichern, sind seit Samstag wieder für die heimat- und geschichtsinteressierten Rathenower da", so Vereinsvorsitzender Peter Dietze. Die am 3. April 2018 eröffnete Dauerausstellung zeigt in drei Räumen einen Querschnitt des gesellschaftlichen Lebens in Rathenow und der industriellen Traditionen der Stadt. Ein zweiter Raum zeigt Exponate zur Feuerwehrgeschichte der Stadt, Der dritte Raum steht für temporäre Ausstellungen offen. Derzeit wird noch die Geschichte der Zietenhusaren gezeigt, die 1851 bis 1919 in Rathenow stationiert waren.

"Der 2019 eröffneten Wechselausstellung sollte in diesem Jahr eine Ausstellung zur Ziegeleigeschichte der Stadt und Umgebung folgen. Auf Grund von Corona konnte der Umbau noch nicht erfolgen. Die Leihgeber haben einer Verlängerung der Ausstellung zugestimmt", so Dietze weiter. "Sobald ein Umbau möglich ist, wird die neue temporäre Ausstellung eröffnet."

Die KWR stellt die Räume eines früheren Ladengeschäfts zu einem reduzierten Mietzins zur Verfügung. Der entsprechende Vertrag wird jetzt verlängert und bis November offiziell unterzeichnet sein. Für die Jahre 2018 bis 2020 unterstützte, auf Beschluss der Stadtverordneten, die Stadt die Dauerausstellung mit einer jährlichen Summe in Höhe von 7.500 Euro. Die Fortführung dieser finanziellen Hilfe wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 6. Mai beschlossen.

"Immer wieder erhalten wir dankenswerter Weise alte Erinnerungsstücke, Haushaltsgegenstände oder Exponate aus der Industriegeschichte Rathenows. Auch von immer noch heimatverbundenen ehemaligen Rathenowern oder deren Nachkommen", erzählt Peter Dietze. "So bringt die ehemalige Rathenowerin Heidemarie Solf immer wieder etwas mit, wenn sie aus Potsdam ihre alte Heimat besucht. Vor kurzen brachte sie zwei alte Petroleumlampen mit." Heidemarie Solfs Vater Bading betrieb vor vielen Jahren die Gaststätte im Rathenower Hauptbahnhof.

Zu den weiteren Exponaten, die der Förderverein in den letzten Wochen von Rathenower Bürgern geschenkt bekam, gehören drei kleine Ölgemälde Rathenower Maler. So ein Auftragswerk für die Anfang Februar verstorbene Rathenower Friseurmeisterin Liselotte Pawlowski des Malers Rudi Augustin (1922-2010) aus dem Jahr 1980. Der in Dortmund beliebte Heimatmaler des Havellands lebte seit 1946 in Rathenow. Ein weiteres Bild zeigt eine Hinterhofszene, wohl in der Steinstraße. Das mit "Zimmermann 1973" signierte Bild stammt höchstwahrscheinlich vom Rathenower Maler Gerhardt Zimmermann (1908-1988), dessen Sohn Hans Zimmermann auch malt. Vom gebürtigen Danziger und seit 1895 in Rathenow lebenden Georg Penning (1871-1960), der viele Landschaftsbilder des Westhavellands malte, stammt eine bäuerliche Hinterhofszene, die 1940 möglicherweise in Ferchesar entstanden sein könnte. "Familie Gottschalk aus Premnitz schenkte uns das Bild, das ihrem Vater gehörte, der in Ferchesar lebte", so Dietze.

Übrigens können Ehrenamtler in der Stadt Gutscheine zum kostenlosen Besuch der Ausstellung nutzen. Öffnungszeiten sind dienstags, mittwochs und freitags von 11.00 bis 17.00 Uhr sowie samstags und sonntags von 13.00 bis 17.00 Uhr. Mehr Infos unter 0162/6286547 sowie auf www.heimatmuseum-rathenow.de.