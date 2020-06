In englischer Schreibschrift sind alle Havelländer, die seit 2017 die Ehrenamtsmedaille verliehen bekommen haben, in dem Buch eingetragen. © Foto: Landkreis Havelland

Redaktion

Ribbeck (BRAWO) In der vergangenen Woche enthüllte Landrat Roger Lewandowski (CDU) in Ribbeck ein Ehrenamtsbuch de Landkreises Havelland. Seit 2017 zeichnet der Landkreis einmal im Jahr seine ehrenamtlich engagierten Bürger für ihr Engagement aus und verleiht ihnen die Havelländische Ehrenamtsmedaille. In den vergangenen drei Jahren konnten so bereits 199 Havelländer öffentlich geehrt werden. Um auch nach der jeweiligen Auszeichnung auf die Leistungen der Engagierten aufmerksam zu machen, hat der Landkreis ein Ehrenamtsbuch anfertigen lassen. Dieses wurde am 18. Juni feierlich im Schloss Ribbeck enthüllt.

"Im Havelland gibt es sehr viele Menschen, die sich in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich engagieren und so das gesellschaftliche Leben in unserem Landkreis auf vielfältige Weise bereichern", sagte Landrat Lewandowski. "Mit dem Ehrenamtsbuch wollen wir dieses Engagement auch dauerhaft an einem prominenten Ort würdigen." Alle bisherigen Preisträger sind in dem Buch aufgelistet. Auch wer zukünftig die Ehrung erhält, bekommt einen Eintrag.

Das Ehrenamtsbuch ist in einer Glasvitrine ausgestellt, aufgeschlagen ist immer die Seite mit den zuletzt ausgezeichneten Ehrenamtlern. Daneben liegt außerdem ein Tablet-PC bereit, mit dem sich Interessierte durch die verschiedenen Jahre und ihre Preisträger klicken können. Zu jedem Geehrten gibt es hier auch einen kurzen Text, der auf dessen Verdienste hinweist.

Vergeben wird die Havelländische Ehrenamtsmedaille jedes Jahr in verschiedenen Kategorien, zum Beispiel Feuerwehr und Rettungswesen, Kunst und Kultur, Politik, Soziales oder Sport. "Sofern es der weitere Verlauf der Corona-Pandemie zulässt, wollen wir auch in diesem Jahr wieder engagierte Havelländerinnen und Havelländer bei einem Empfang für ihre ehrenamtlichen Leistungen ehren", so Landrat Roger Lewandowski.