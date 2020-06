BRAWO

Brandenburg an der Havel (MOZ) Das Auswahlgremium für den Bürger*innenKulturFonds hat sich konstituiert. Mitglieder und Stellvertreter trafen sich kürzlich zu ihrer ersten Sitzung im Gotischen Haus in der Ritterstraße. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ging man zur Tagesordnung über.

Der Spendenfonds beläuft sich derzeit auf knapp 7.000 Euro. Der aktuelle Stand kann jederzeit unter www.brandenburgerbank.de/KulturFonds aufgerufen werden. Auch die ersten Anträge sind gestellt. Nun gilt, es, sich darüber zu verständigen, wie und an wen die eingegangenen Gelder ausgereicht werden. Dabei haben sich die Mitglieder mit großer Übereinstimmung auf vier wesentliche Kriterien geeinigt.

Erstens, es gibt einen klar definierten Projektzeitraum, der spätestens im August 2021 endet. Zweitens, am Ende der künstlerischen Produktion steht eine Art "Endprodukt". Drittens, hat der Antragsteller bzw. die Antragsstellerin ihren Lebensmittelpunkt in der Stadt Brandenburg bzw. direkt in deren Nähe. Außerdem beträgt, viertens, die Förderobergrenze je Projekt bzw. Einreicher maximal 2.500 Euro.

Entscheidung über Anträge

Als Grundsatz gilt zudem, dass die von den Einreichenden im Antrag aufgeführten Probleme tatsächlich nachweislich im Zusammenhang mit der Corona-Krise stehen oder sich nachvollziehbar aus deren Folgen.

Auf der nächsten Sitzung des Gremiums am 3. August soll dann über die ersten Anträge entschieden werden, so dass die Kulturszene der Stadt auf diesem Weg zügig Unterstützung findet. Antragsschluss für die erste Runde ist der 20.Juli, um die eingereichten Unterlagen noch prüfen zu können. Die Antragsformulare sind unter www.brandenburgerbank.de/KulturFonds zu finden und können in elektronischer oder postaler Form eingereicht werden.

Am Ende der Veranstaltung brachten die Mitglieder ihre Dankbarkeit über die Spendenbereitschaft der Brandenburger zum Ausdruck. Je stärker sich der Topf füllt, desto mehr Projekte können auf Hilfe hoffen. "Vielen Dank an all jene, die schon gespendet haben."

