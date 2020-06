Seeger und Gursch in Semlin

Eugen Gliege

Rathenow/Semlin Trotz Regens strömten Semliner am Donnerstag in ihr Gemeindehaus, um an der anstehenden Ortsbeiratssitzung teilzunehmen. Auch Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger und der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Corrado Gursch, waren gekommen.

Zum letzten Mal leitete Alfred Mantau als Ortsbeiratsvorsitzender die Sitzung. Sein Gesundheitszustand hatte sich in den letzten Monaten deutlich verschlechtert, sodass eine Neuwahl erforderlich wurde. Nach der Begrüßung wurden Einwohnerfragen beantwortet, und dann erfolgte der Bericht des Ortsvorstehers. Vor der Neuwahl dankte Bürgermeister Seeger dem scheidenden Ortsbeiratsvorsitzenden Alfred Mantau für die jahrzehntelange aufopferungsvolle Arbeit und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Anerkennend hob er die Erfolge hervor, die unter Mantaus Führung für Semlin erreicht wurden.

Corrado Gursch, der auch Ortsbeiratsvorsitzender in Steckelsdorf ist, schloss sich der Würdigung an und schilderte, wie hartnäckig sich Mantau in den Besprechungen mit dem Bürgermeister und den Ortsbeiratsvorsitzenden für die Belange seines Ortsteils einsetzte.

Viele Einwohner, darunter die "Semliner Mädels", bedankten sich bei Alfred Mantau, dass er sie immer bei allen Vorhaben unterstützt hat und wünschten ihm alles Gute. Der Semliner Gerd Last, der selbst aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte, hatte für Alfred Mantau sogar ein Gedicht verfasst, das vorgetragen wurde.

Alfred Mantau bedankte sich für die lobenden Worte, und dann wurde der Wahlgang durchgeführt. Als neuer Ortsbeiratsvorsitzender wurde Heiko Blankenburg gewählt und Silvia Fink zur Stellvertreterin.

Nach Entgegennahme der Glückwünsche zur Wahl bedankte sich auch Heiko Blankenburg bei Alfred Mantau, dass dieser weiterhin im Ortsbeirat mitarbeiten wird und ihm mit seinen Möglichkeiten zur Seite stehen will. Auch für den neuen Ortsbeiratsvorsitzenden hatte Gerd Last ein passendes Gedicht geschrieben, auch um ihm Mut zu machen für die künftigen Aufgaben.