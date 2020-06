red

Mittelmark (BRAWO) Der Fachdienst Gesundheit des Landkreises Potsdam- Mittelmark überwacht die Qualität der Badegewässer unter hygienischen Gesichtspunkten, indem Besichtigungen, sowie Probenahmen und Analysen von Wasserproben vorgenommen werden.

Während der Badesaison erfolgt die Überwachung im vierwöchigen Abstand nach einem Überwachungszeitplan für jedes Badegewässer. Von den acht EU-Badestellen des Landkreises Potsdam-Mittelmark erhielten sieben Badestellen die Qualitätseinstufung "ausgezeichnet" und eine Badestelle "gut". Die Badestelle Beetzsee, Campingplatz Butzow, erhielt die Bewertung "gut". "Ausgezeichnet" ist die Wasserqualität am Campingplatz Gortz, in Päwesin am KiEZ Bollmannsruh, im Glindower See am Strandbad Glindow, im Glindower See am Blütencamping "Riegelspitze, im Plessower See am Strandbad Werder, im Schwielowsee am Strandbad Caputh, im Schwielowsee am Strandbad Ferch.

Für die EU – Badestellen beginnt die diesjährige Badesaison am 13. Juli. Entsprechend der Allgemeinverfügung vom 9. April endet die diesjährige Badesaison mit dem Ablauf des 6. Septembers 2020. Die Untersuchung der Badewasserqualität der EU-Badestellen finden am 29. Juni, am 27. Juli und am 24. August statt.

Neben den EU-Badestellen werden in der Badesaison 2020 weitere Badestellen mit lokalem Charakter im Landkreis Potsdam-Mittelmark überwacht. Mit der Änderung der Eindämmungsverordnung für das Land Brandenburg begann die Überwachung der lokalen Badestellen an den Badegewässern bereits am 22. Juni. Der Fachdienst Gesundheit wird ab sofort mit der Probenahme und der Vor-Ort -Überwachung anfangen. Das Ende der Badesaison 2020 wird voraussichtlich, wie in den vergangenen Jahren, der 15. September sein.

Die Badewasserqualität wird unter anderem an folgenden Badestellen getestet: an den Tonlöchern in Niemegk, am Strandbad Lehnin und am Wusterwitzer See. Die Untersuchungen werden im Juni, Juli, August und auch September erfolgen.

Bis jetzt steht dem ausgelassenen Badevergnügen in den beginnenden Sommerferien nichts entgegen.