Brandenburg (BRAWO) Der Versorgungscluster Corona West stellt zum 26. Juni seinen Betrieb ein. Insgesamt wurden über 800 Verlegungen seit Beginn der Infektionswelle koordiniert, 500 davon aus Potsdamer Kliniken. Damit hat sich das Netzwerk durchweg bewährt und fehlende Bettenkapazitäten ausbalanciert.

"Ob Schutzausrüstung, medizinisches Know-How oder die Unterstützung mit medizinischem Personal, die Hilfsbereitschaft unter den Kliniken war beispiellos. Nur durch die enge Zusammenarbeit konnten Patientinnen und Patienten auch während der Krise jederzeit gut versorgt werden", so Gabriele Wolter. Geschäftsführerin des Städtischen Klinikums, die weiter betont: "Zudem konnte durch die frühzeitige Etablierung der Koordinierungsstelle und den schnellen Aufbau des Kooperationsnetzwerks eine Überlastungen von Krankhäusern vermieden werden. Ein besonderer Dank gilt allen Netzwerkpartnern und Klinken die währen der Pandemiezeit kollegial dem Städtischen Klinikum Brandenburg und dem Netzwerk VCC West zur Seite gestanden haben. Zu jeder Zeit waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Einsatzbereit und für die Patienten da. Die Krankenhäuser hatten die Türen 24/7 geöffnet"

Auch die VCC West Koordinationsstelle im Städtischen Klinikum Brandenburg selbst hat, vor allem durch die Recura Kliniken Beelitz-Heilstätten und dem Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen und sogar vom Medizinischen Dienst der Krankenkasse, beispiellose Unterstützung erfahren. Die Ressourcen zu bündeln und stets mit allen Partnern zu kommunizieren, seien wesentliche Vorteile gewesen, sagte der Leiter der Koordinierungsstelle Christian Pellehn. Rund um sei die Feuertaufe bestanden. Es wird optimistisch in die Zukunft geblickt. Für eine gegebenenfalls zweite Infektionswelle sei man vorbereitet.

Bis zum 26. Juni 2020 erfolgt ein stufenweiser Abbau des VCC West, da im Versorgungsgebiet nur noch wenige COVID-Patienten stationär behandelt werden und der Regelbetrieb in allen Klinken hochgefahren wird. Sollte eine vergleichbare Situation entstehen, so würde die Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH erneut die Koordinierungsstelle VCC West in Brandenburg an der Havel betreiben.

