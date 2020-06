Silvia Passow

Falkensee Vor dem Falkenseer Rathaus weht seit Freitag wieder die Regenbogenflagge. Das Hissen der bunten Beflaggung soll an den Widerstand der Homosexuellen gegen Polizei-Willkür erinnern. Gleichzeitig ist die Flagge zum Bekenntnis für eine offene, freie und tolerante Gesellschaft geworden. Dafür gehen die LSBTIQ (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Intersex und Queers) jedes Jahr auf die Straße, begleitet werden sie dabei immer häufiger von den Heterosexuellen aus der Nachbarschaft. Im vergangenen Jahr hatte erstmals eine Christopher-Street-Day-(CSD) Demo in Falkensee stattgefunden. In diesem Jahr beschränkt man sich Corona-bedingt auf das Hissen der Flagge am Rathaus.

Das 2017 gegründete Regenbogencafé der Stadt Falkensee setzt nun zum vierten Mal dasbunte Zeichen für Frieden, Liebe, Toleranz und Respekt. Angehörige vieler anderer Initiativen, Mitglieder der Beiräte, von Parteien und besonders zahlreich vom Jugendforum schwingen die bunten Fahnen und applaudierten den Rednern und Rednerinnen. Der einsetzende Regen vermag daran nichts zu ändern.

Juliane Wutta-Lutzmann, neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Falkensee, blickt in ihrer Rede zurück auf das, was sich getan hatte, für die Gleichstellung aller Menschen, egal welchen Geschlechtes. Erst im Mai wurde die umstrittene Konventionstherapie verboten. Im Oktober 2017 wurde die Ehe für alle beschlossen. Das sei gut, sagt Wutta-Lutzmann, doch hier gibt es noch Schwachstellen, die nachgebessert werden sollten. 43 Prozent der nicht Heterosexuellen Menschen würden ihre sexuelle Orientierung nicht offen ausleben, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Diskriminierung und Benachteiligung erlebten immer noch viel zu viele Menschen. "Umso wichtiger, das Falkensee hier heute Flagge zeigt", sagt sie.

Julia Concu, Bündnisgrüne und Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, stellt fest: "Die Regenbogenflagge steht für eine offene Gesellschaft. Falkensee ist eine offene Stadt." Wenngleich auch hier noch Luft nach oben ist. Concu erinnert an den gewaltsamen Tod von George Floyd, der aus mutmaßlich rassistischen Motiven von einem Polizisten getötet wurde. Und auch die anderen Opfer, deren Diskriminierung tödlich endete. Auch in Europa gebe es Diskriminierung, sagt Concu und blickt besorgt ins Nachbarland Polen. Um vermeintlich traditionelle Werte zu schützen werde hier der Diskriminierung Tür und Tor geöffnet. "Ein gesellschaftlicher Rückschritt", sagt sie.

Der CSD verstand sich immer als politische Veranstaltung, darüber sollten gute Laune, laute Musik und schrille Kostüme nicht hinwegtäuschen. Und so spricht Concu auch über den von den Grünen eingebrachten Entwurf zum Selbstbestimmungsgesetz im Bundestag. Es soll das Transsexuellen-Gesetz ablösen. Für ihre Aufforderung, alle Menschen mögen bei Diskriminierung einschreiten und die Opfer unterstützen und ermutigen solche Fälle zur Anzeige zu bringen, erntet sie heftigen Beifall.

Bjarne Utz gehört zu den Veranstaltern und er macht deutlich, warum der CSD noch immer so wichtig ist. "In 69 Staaten ist Homosexualität strafbar. In 15 von weltweit 202 Ländern und Regionen droht Homosexuellen die Todesstrafe", sagt er und verweist auf mindestens 45 Staaten, in denen Menschen wegen ihrer Sexualität ermordet wurden. Eine Änderung im sogenannten Transsexuellen Gesetz hält er für dringend erforderlich und benennt gleich mehrere Gründe dafür. Er wendet sich mit deutlichen Worten an die Bewohner der Stadt. "Wir brauchen ein klares Bekenntnis zu einem offenen, bunten und toleranten Falkensee und eine unmissverständliche Abgrenzung gegen Rechts in Worten und Taten."

Am CSD in Falkensee nehmen nach Angaben der Polizei circa 60 Personen teil. Die Veranstaltung verläuft friedlich.