MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Bundespolizei hat am Sonnabend auf der B112 in Frankfurt (Oder) einen gestohlenen BMW angehalten und den mutmaßlichen Dieb verhaftet.

Gegen 12 Uhr konnten Bundespolizisten auf der B112 bei Lossow einen BMW X1 mit Hamburger Kennzeichen anhalten. Am Steuer des Wagens fand sich ein 36 Jahre alter Mann, der keine Fahrzeugpapiere mit sich führte. Dafür erwiesen sich die Kennzeichen als gefälscht und der BMW als in Hamburg gestohlen. Der mutmaßliche Dieb wurde vorläufig festgenommen und der Landespolizei übergeben. Die Vernehmungen ergaben, dass er das Auto nach Polen hatte verbringen sollen, um es an einem vereinbarten Ort abzustellen.

Der Mann ist am Sonntag einem Haftrichter am Amtsgericht Fürstenwalde vorgeführt worden. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete die Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt an. Die Ermittlungen gehen weiter. Die Vorwürfe lauten auf Hehlerei und Urkundenfälschung.