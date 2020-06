MOZ

Lobetal (MOZ) Eine Frau bemerkte am Sonntagmorgen in Lobetal, dass der Dachstuhl eines Schuppens in Flammen stand. Umgehend alarmierte Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand zeitnah löschen.

Bei dem Gebäude handelte es sich um einen Geräteschuppen zwischen Friedhof und Waldbühne. Menschenleben gerieten nicht in Gefahr. Doch entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Barnim, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Brandstiftung gilt als wahrscheinlich. Kriminaltechniker sicherten dazu umfangreiche Spuren, die nun ausgewertet werden.