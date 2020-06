MOZ

Schönwalde Die 25-jährige Tatjana wohnt in Schönwalde und schreibt gerade eine Doktorarbeit im Fach Zeitgeschichte an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) über Erinnerungskulturen in Einwanderungsländern. "Zur Finanzierung meines Studiums arbeite ich als Verkäuferin in der familieneigenen Ledermanufaktur und betreue als das am wenigsten Internet-scheue Familienmitglied die selbstgebaute Webseite sowie den Auftritt des Einzelhandelsgeschäfts in den sozialen Medien", schreibt sie. "Meinen Überschuss an kreativer Energie kanalisiere ich in meinem humoristischen Märchenblog (magictatsch.com), wo ich über Märchen und Märchenhaftes aus dem Alltag berichte." Außerdem ist sie eine ausgesprochene Liebhaberin der deutschen Sprache - "mit Missionierungsanspruch: Auf meinem Instagram-Account ‚goethewaerestolz’ erzähle ich von der Herkunft und dem Bedeutungswandel zahlreicher im Verschwinden begriffener deutscher Redewendungen und Ausdrücke". Und dies nicht ohne Erfolg. Mit ihren Gedanken zur Bedeutung und Ausdruckskraft der deutschen Sprache im 30. Jahr nach dem Mauerfall wurde sie 2019 zur Preisträgerin des Studentischen Essay-Wettbewerbs der Deutschen Gesellschaft e.V.

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Tochter/Enkelin ist es (bitte Einverständnis nicht vergessen!), dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) sowie Ihre Telefonnummer an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto veröffentlicht wurde, nehmen im jeweiligen Monat an der Wahl zur Schönsten des Monats unter www.moz.de/schoene teil. Dieses Voting findet in den ersten beiden Wochen des Folgemonats statt, bei dem die Gewinnerin einen 20-Euro-Douglas-Gutschein erhält. Die 12 "Schönsten des Monats" nehmen zudem an der Wahl zur "Schönsten Brandenburgerin des Jahres" Anfang 2021 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!