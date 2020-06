Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) "Eigentlich hätte hier heute der Bär steppen sollen", beteuert Matthias Frohl, doch im Corona-Jahr sei so vieles anders. Es ist ausgerechnet das Jubiläumsjahr der Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie "Sonnensegel". "Viele Aktivitäten waren rund um unseren 30. Geburtstags geplant", verkündet der Galerieleiter und erläutert seinen "Plan P". Das sei kein Schreib- oder Sprechfehler, sondern steht für die am 18. Juni eröffnete Sonderausstellung "Plakate aus 30 Jahren Galerie ‚Sonnensegel‘". "Plakate sind ein Pfund, mit dem wir wuchern können, denn es sind ganz viele Plakate zu all unseren Projekten und Veranstaltungen entstanden." Und so entsteht eine ganz besondere Art der Zeitreise, die eigentlich schon früher beginnen sollte. Armin Schubert, einst Deutsch- und Musiklehrer sowie großer Theaterfreund, suchte und fand schon in tiefsten DDR-Zeiten Möglichkeiten, Kinder an Kunst und Humanismus heranzuführen. Sein großes Ziel war eine Kindergalerie, doch waren Freigeister den Staatsmächtigen ein Dorn im Auge. So ließ die Genehmigung auf sich warten – nach dem Fall der Mauer allerdings nur noch fünf Wochen. Am 13. Dezember 1989 genehmigte der Rat der Stadt Brandenburg per Gründungsurkunde den Aufbau der Galerie "Sonnensegel", worauf eine Spendenflut von Künstlern aus Ost und West folgte. Die erste Sonnensegel-Ausstellung eröffnete am 1. Juni 1990 und ist Grundlage des nun zu feiernden 30-jährigen Wirkens – davon 26 Jahre am Gotthardtkirchplatz. Für die ersten Projekte musste mit dem Pionierhaus, Museum und privaten Wohnungen vorliebgenommen werden. Als 1991 die Sonnensegel-Idee mit dem ersten gesamtdeutschen Kulturpreis bedacht wurde, flossen alsbald auch Fördermittel, mit denen der von Bildhauerin Ingeborg Hunzinger von der Kirche für 5000 DDR-Mark erworbene Gotthardtkirchplatz 4 zum Vereinshaus ausgebaut werden konnte. Bezugsfertig 1994. Drei Jahre später dehnte sich die Galerie auf die benachbarte alte Lateinschule (Bj. 1552!) aus und eröffnet 2001 dicht dabei den "Druck-Laden" in schönster Gutenberg-Tradition. Die Sonnensegler wollen, dass Kinder und Jugendliche vielfältigst selbst schöpferisch tätig werden können und künstlerische Ausdrucksformen als Möglichkeit der Reflexion über Alltag und Gesellschaft begreifen. So entstehen – oft begleitet von namhaften Künstlern – Filme, Theaterstücke, Bücher, Grafiken, Malereien, Plastiken... Mehr als 50 Projekte werden mit Schulen und Kitas realisiert; Künstler aus aller Welt zeigen ihre Werke in den Sonnensegel-Stuben, indes die Sonnensegler-Kunst zum Exportschlager wird. Armin Schubert bekommt für seine Verdienste 2007 das Bundesverdienstkreuz und seine Sonnensegel-Idee 2015 den Titel "Anerkannte Kunstschule des Landes Brandenburg", die es jährlich auf mehr als 20 Regelkurse in den Bereichen Bildende Kunst, Darstellendes Spiel, Angewandte Kunst und Digitale Medien bringt. Kursbetrieb, Tagesprojekte und Ausstellungsbesuche summieren die Schar der Besucher auf 8.500 im Jahr. Mit den Jubiläumsfeierlichkeiten und ohne Corona-Pandemie hätte man 2020 erstmals fünfstellig werden können. Ein Teil der Jubiläumsideen soll in den traditionellen Frühjahrsempfang im März 2021 einfließen, auch eine große Fotoausstellung mit Gordon Welters ist für den Sommer 2021 schon in Planung. Im laufenden Jahr wird sich erstmal in die Normalität zurück gearbeitet – angefangen mit der "Jubiläumsausstellung Plan P" und dem am 29. Juni startenden Sommerferienprogramm (Voranmeldung: Tel. 03381-522837), in dem "Fernreisen und Traumziele", Keramikarbeiten, "Ein Gefühl für die Oberfläche" und Holzschnitte eine große Rolle spielen – sowie Lügengeschichten in Vorbereitung eines großen Herbstprojektes.

