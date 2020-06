Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Oranienburgs Stadtverordnete haben sich am Montagabend nach mehr als einstündiger Debatte mehrheitlich für die acht von der Benennungskommission ausgewählten Straßennamen für das Neubaugebiet am Aderluch entschieden.Unter den acht Frauennamen befindet sich auch der Name Gisela Gneist. Ihre Nennung hatte zu internationalen Protesten geführt. Der Oranienburger Henning Schluß übergab zuvor 1053 Unterschriften einer Online-Petition gegen die Namenswahl. Er zitierte dabei auch die Bedenken einzelner Unterzeichner und nannte die vielen Herkunftsländer der Unterstützer.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Petra Klemp sprach von einem "sensiblen Gebiet mit historisch belasteter Vergangenheit". Werde die Liste so belastet, könne dies als falscher Umgang mit Geschichte gewertet werden. "Viele Menschen in Europa schauen darauf, was wir heute entscheiden", sagte Petra Klemp.

Linke-Fraktionschef Ralph Bujok entschuldigte sich vorab schon für eine Entscheidung der Stadtverordneten. Denn es könne für keine Entscheidung ohne das Einvernehmen mit der Gedenkstätte und den Opfern geben.

Der internationale Beirat der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten hatte sich noch am Montag für Namen ausgesprochen, die in Übereinstimmung mit der Gedenkstätte und dem Internationalen Sachsenhausenkomittee festgelegt werden. Es gebe ausreichend Namen, die dafür in Frage kämen. Der Beirat bezeichnete es als bestürzend, dass es keine Einigung gebe und sprach von einem Affront, sollte die Namensliste der Stadt beschlossen werden.

Das Internationale Sachsenhausenkomitee, verschiedene NS-Opferverbände sowie der Zentralrat der Juden in Deutschland hatten sich bereits in den vergangenen Tagen sehr deutlich gegen die Verwendung des Namens von Gisela Gneist ausgesprochen, weil damit die doppelte Geschichte des Lagers gleichgesetzt werde. Gisela Gneist war als Jugendliche im Sowjetischen Speziallager Sachsenhausen inhaftiert. Es dürfe aber keine Gleichsetzung von KZ und sowjetischem Speziallager geben, hieß es. Hintergrund: Das Baugebiet befindet sich auf der Fläche des früheren KZ-Außenkommandos Zeppelin, in dem KZ-Häftlinge Zwangsarbeit leisteten. An diesem Ort sollten die Namen von KZ-Häftlingen gewürdigt werden. Die Auswahl der Straßenbenennungskommission könne an anderer Stelle Verwendung finden, forderte Elke Kästner (Linke).

Der Stiftungsbeirat warnte vor der Abstimmung eindringlich davor, dass sich Oranienburg in seinem langjährigen Engagement für Pluralismus und gegen Antisemitismus und Rassismus unglaubwürdig mache. Der Beiratsvorsitzende Thomas Lutz machte deutlich: "Sollte die Entscheidung zugunsten der eingebrachten Namensliste fallen, treten die Stadtverordneten und Bürgermeister Alexander Laesicke die Erwartungen der Angehörigen der NS-Opfer aus ganz Europa zu einem Bekenntnis der Deutschen zu den begangenen Verbrechen mit Füßen." Die Städtepartnerschaft Oranienburgs mit Kfar Jona in Israel, die am Montag ebenfalls von den Stadtverordneten befürwortet wurde, werde vor dem Hintergrund dieser Entscheidung unglaubwürdig, so Lutz.

Die Grünen-Fraktion versuchte einen Kompromiss zu erzielen. Gisela Gneist solle durch Marianne Leiss ersetzt werden. Die Polin war im Alter von zweieinhalb Jahren im KZ Sachsenhausen gestorben. Ansonsten solle die Liste übernommen werden. Doch der Antrag hatte wie ein Änderungsantrag der Linke keine Chance.

Für die Liste der acht Frauen sprach sich Thomas Ney (Piraten) aus. Die Benennungskommission habe eine ausgewogene Liste beschlossen, die unterschiedliche Aspekte der Oranienburger Geschichte berücksichtige. Michael Ney (CDU) sagte: "Den Opfern wird nichts weggenommen, Da wird nichts gleichgesetzt und nichts bagatellisiert." Er verteidigte Gisela Gneist, die er persönlich kennengelernte habe. Die "Causa Gneist" sei mehrfach überprüft worden, die Vorwürfe gegen ihre Person seien vage und nicht bewiesen. NS-Opfer hatten wiederholt behauptet, Gisela Gneist habe den Holocaust relativiert, verharmlost und die Existenz von Gaskammern geleugnet.

Auch Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) sprach sich für die Liste mit acht Frauennamen aus und nahm dabei Gisela Gneist ausdrücklich in Schutz. "Man muss sich fast entschuldigen bei der Dame posthum, bei dem was jetzt passiert." Gisela Gneist habe auf Vorschlag des damaligen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD) das Bundesverdienstkreuz erhalten.Nehme alle Kritik sehr sehr ernst.

Thomas Ney verteidigte die Namensliste auch mit dem Hinweis, dass an Opfer des Sowjetischen Speziallagers in der Stadt bisher nicht mit einem Straßennamen erinnert werde. Dagegen gebe es 22 Straßennamen, die an Opfer des Nationalsozialismus erinnerten. Außerdem gebe es in Oranienburg 89 nationalsozialistisch belastete Orte, an den Menschen gefangengehalten wurden, Zwangsarbeit leisten mussten oder getötet wurden. Eine dieser Orte sei das KZ-Außenkommando "Zeppelin" gewesen. Wer das nicht gewusst habe, habe seine Hausaufgaben nicht gemacht, sagte Thomas Ney und spielte auf den Meinungswandeln bei Mitgliedern der Straßenbenennungskommission an, die zu den acht Straßen eine Neuentscheidung in einer Zusatzsitzung getroffen hatten.

Bei neun Nein-Stimmen und drei Enthaltungen wurde die Namensliste samt Gisela Gneist schließlich mit 23 Ja-Stimmen beschlossen.