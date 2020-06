Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Die Absage kam zwei Tage vor dem Termin. "Der 11. Senat des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg hat die auf den 18. Juni 2020 anberaumte mündliche Verhandlung in den drei Normenkontrollverfahren gegen den Regionalplan Uckermark-Barnim, Sachlicher Teilplan ‚Windenergienutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung’ aufgehoben", teilte das OVG in einer Presseinformation mit. Als Grund nannte Pressesprecherin Christian Scheerhorn die Einhaltung der Corona-Abstandsregeln wäre angesichts der zahlreichen Antragsteller, der Richter und der zahlreich vermuteten Öffentlichkeit schwer einzuhalten gewesen.

Dennoch trafen sich die Verfahrensbeteiligten – gegen die Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim klagen die Stadt Bernau, die Gemeinden Ahrensfelde und Wandlitz sowie die WPB Windpark Börnicke GmbH und die Onshore Wind 2012 Birkholz GmbH & Co. KG – am 18. Juni im Gerichtsgebäude in Berlin. Der 11. Senat hatte einen sogenannten Erörterungstermin angesetzt. Ein solcher findet grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Unterschiedliche Motive für Normenkontrollverfahren

Auch wenn die Kläger aus völlig gegensätzlichen Motiven heraus das Normenkontrollverfahren anstrebten – die drei Kommunen aus dem Barnim wollen eine "Verspargelung" der Landschaft verhindern, die Unternehmen mehr ausgewiesene Flächen zur Windkraftnutzung in der Region haben – sind sie sich in der Bewertung des Erörterungstermins einig. Der 11. Senat des OVG halte den Teilregionalplan "bereits wegen durchgreifender Bekanntmachungs- und Ausfertigungsmängel für insgesamt unwirksam", informierte die Rechtsanwaltskanzlei Göhmann aus Berlin ihre Klienten in Ahrensfelde, Bernau und Wandlitz. Der Senat halte den Umstand, dass der Siedlungsabstand nicht als hartes Tabukriterium ausgestaltet wurde, für rechtswidrig sowie "für erwägenswert" die Rüge der drei Kommunen, "dass der Regionalplan in Bezug auf die Eignungsgebiete Ladeburg und Blumberg gegen den höherstufigen Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg verstößt, weil damit dessen Zielvorgabe zur Siedlungsentwicklung in Ahrensfelde und Bernau möglicherweise missachtet wird." Rechtsanwalt Michael Burrack kommt nach dem Erörterungstermin zu dem Schluss: "Im Ergebnis wird der Regionalplan dieses Verfahren also nicht überstehen".

Ähnlich fällt auch die Einschätzung der Maslaton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH aus, die die Windenergie-Unternehmen vertritt. "Nach dem Erörterungstermin vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg steht praktisch fest, dass der Regionalplan unwirksam ist", teilt die Kanzlei mit Sitz in Leipzig, München und Köln auf ihrer Website mit. Ihre Position: Der Teilregionalplan Uckermark-Barnim sei bereits in einer nicht genehmigten Fassung im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 43/1016 vom 18. Oktober 2016 bekanntgemacht worden. Die Regionale Planungsgemeinschaft habe es dabei unterlassen, die Regionalversammlung nach Streichung eines Satzes zu beteiligen. Ein solcher Verstoß gegen die Bekannt-machungspflicht führe zur formellen Rechtswidrigkeit. "Und wieder einmal sieht es so aus, dass sich das Gericht gegen die Rechtmäßigkeit eines Regionalplans aussprechen muss...", heißt es in der Veröffentlichung der Kanzlei.

Frist bis 31. August für Ergänzungen

Bernaus Bürgermeister André Stahl (Linke) informierte unterdessen seine Stadtverordneten: "Wir sind auf dem Wege, das Verfahren zu gewinnen!" Die drei Berufsrichter hätten deutlich signalisiert, dass der Teilregionalplan aus formellen Gründen rechtsunwirksam sei. Inwieweit die Sachrügen der drei Barnimer Kommunen Berücksichtigung bei der Entscheidung fänden, könne er nicht sagen.

Die Verfahrensbeteiligten haben eine Frist bis zum 31. August, um ihre Auffassungen ergänzend schriftlich vorzutragen. Wären alle auch mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden, würde das Gericht ohne mündliche Verhandlung ein Urteil fällen. "Wir hoffen darauf", sagt Bürgermeister Stahl.