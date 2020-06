Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Wer keine Lust hat, an einen See oder Fluss zu fahren und dennoch baden gehen möchte, soll demnächst in einem Teil des Spaßbades im Schwapp dazu Gelegenheit bekommen. Das hat Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) mitgeteilt. "Wir versuchen, den Mangel im Außenbecken bis Mitte Juli abgestellt zu bekommen", sagte der Bürgermeister. Dies hänge noch davon ab, wann die Stadt eine Firma finde, die die Arbeiten ausführe. Damit Badegäste nicht durch den Innenbereich müssen, solle ein Zugang durch die Außenanlage geschaffen werden. Wann das komplette Spaßbad wieder öffnen könne, stehe noch nicht fest.

Nach der Corona-Zwangspause haben Sportbad und Fitnessstudio im Schwapp wieder ihren Betrieb aufgenommen. Abgesehen von den Mängeln, sei es sinnvoll, die Bereiche nach und nach zu öffnen, um die Hygiene-Auflagen einzuhalten, sagte Rudolph.

Als Erstes werden nun an diesem Freitag die unterbrochenen Seepferdchenkurse im Sportbad fortgeführt. "An 17. August sollen dann auch neue Kurse starten", ergänzte Rudolph. Während der Ferien wird das Sportbad von Montag bis Freitag, 7 bis 14.30 Uhr sowie mittwochs und freitags zusätzlich von 15 bis 20.30 Uhr geöffnet sein. Eine Online-Reservierung ist erforderlich, da nur 48 Personen zeitgleich eingelassen werden können. Ab 6. Juli sollen im Schwapp wieder Fitnesskurse starten. "Ab August wollen wir alle Kurse wieder anbieten", sagte der Bürgermeister.