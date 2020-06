Andrea Hilscher

Cottbus (LR) Der Verfassungsschutz beobachtet mit Sorge, wie Rechtsextremisten in ganz Deutschland Proteste gegen Eindämmungsverordnung und Pandemie-Maßnahmen unterwandern. Sachsens Verfassungsschützer haben bei den Corona-Demonstrationen unter anderem Aktivitäten der sogenannten Partei Der III. Weg in Plauen im Visier, ebenso Vertreter von Pro Chemnitz sowie Rechtsextremisten aus dem Umfeld der islamfeindlichen Pegida-Bewegung. An den Demonstrationen beteiligen sich zudem auch Gruppierungen der Neuen Rechten, so ein Behördensprecher gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

In Brandenburg konzentrieren sich die Beobachtungen auf das Demonstrationsgeschehen in Cottbus, wo seit Anfang Mai, zum Teil auf Initiative von AfD-Landtagsabgeordneten, Corona-Kundgebungen organisiert werden.

Dorina Feldmann von der Fachstelle Antisemitismus Brandenburg hat allein in Brandenburg seit Mitte April 200 Veranstaltungen im Zusammenhang mit Corona gezählt. Hotspots waren Potsdam (43 Veranstaltungen), Cottbus (20) und Luckenwalde (16). Feldmann sieht diese Veranstaltungen als direkte Fortschreibung der Flüchtlingsproteste von Zukunft Heimat und AfD, die zuletzt in Südbrandenburg fast zum Erliegen gekommen waren. Der Versuch, die antidemokratischen Proteste über den Corona-Umweg wiederzubeleben, sind nach Einschätzung der Beobachter aber nur mäßig erfolgreich: Die Teilnehmerzahlen bleiben weit hinter denen zurück, die bei früheren Demonstrationen mobilisiert wurden. "Inzwischen flaut das Geschehen ab", sagt Dorina Feldmann. "Aber es ist ungewiss, was passiert, wenn wir eine zweite Welle oder einen starken wirtschaftlichen Einbruch bekommen."

Der Magdeburger Antisemitismus-Experte David Begrich sagt dazu: "Es läuft spiegelverkehrt zu den Flüchtlingsprotesten vor einigen Jahren. Die zogen im Osten viele Menschen an, verliefen im Westen dagegen schnell im Sande." Jetzt liege der Schwerpunkt der Corona-Demonstrationen im Westen, im Osten gehe das Thema an vielen Menschen vorbei. Feldmann und Begrich sind sich jedoch einig darin, dass der überschaubare Zulauf für die Proteste im Osten auf ein Schwächeln der AfD hindeutet.

Begrich sieht die demokratischen Parteien in der Pflicht: "Wenn wir eine zweite Welle oder Wirtschaftskrise bekommen, beginnen Verteilungskämpfe in den Parlamenten." Dabei dürften sich die demokratischen Parteien nicht auf Spaltungsprozesse einlassen und müssten nach solidarischen Wegen suchen, die Probleme zu lösen. "Die AfD setzt auf Konfrontation, auf das Schüren von Ängsten und Gegensätzen. Darauf sollten demokratische Politiker sich nicht einlassen."