Vorbereitungen für die Nacht des Lichts: Sänger Ronny Gander aus Treppeln hat sich am Montag an der bundesweiten Aktion "Night of Light" beteiligt, um auf die Notlage der Veranstaltungsbranche aufmerksam zu machen. Er strahlte am späten Abend sein Zuhause mit rotem Licht an. Auch in Eisenhüttenstadt, Neuzelle und Guben wurden Gebäude in rotes Licht getaucht. © Foto: Janet Neiser

Ronny Gander aus Treppeln fordert einen Dialog und Lösungen für die Veranstaltungsbranche mit Unterstützung des Landes. Am Montag hat er sich dafür an der Nacht des Lichts beteiligt. (Symbolbild) © Foto: dpa

Janet Neiser

Treppeln (MOZ) Gezögert hat Ronny Gander keine Sekunde, als er von der Aktion "Night of Light" gehört hatte. Ihm war sofort klar: Da mache ich mit. Denn mit der Nacht des Lichts will die Unterhaltungsbranche bundesweit auf ihre Notlage aufmerksam machen – unter anderem auch in Eisenhüttenstadt, Neuzelle, Guben und in Treppeln. Das rote Licht, mit dem in der Nacht zu Dienstag verschiedene Gebäude angestrahlt wurden, steht für Alarmstufe Rot. Denn die herrscht aufgrund der Corona-Beschränkungen für Sänger, Schauspieler, Veranstaltungsagenturen, Licht- und Tontechniker und viele mehr, die ihr Geld mit Veranstaltungen jeglicher Art verdienen – so wie der Treppelner Sänger Ronny Gander.

"Zwischen 50 und 60 Veranstaltungen sind seit Mitte März für mich ausgefallen", erzählt der 42-Jährige. Mitten in der Frauentagstour sei plötzlich Schluss gewesen. "Da war dann von heute auf morgen alles anders." Konzerte, bei denen er allein oder mit anderen Künstlern aufgetreten wäre? Abgesagt. Konzerte, mit denen er Geld verdient hätte. Geld, das es nun einfach nicht gab. Er lebe aktuell von Rücklagen, sagt Ronny Gander und betont: "Ich will nicht jammern, ich möchte eher auf etwas aufmerksam machen und etwas bewegen."

Auch er war und sei noch immer dafür, die Pandemie einzudämmen. Aber manche Entscheidungen und Beschränkungen kann er schlicht nicht verstehen. "Und es gibt aktuell einfach keine Perspektive", betont der Sänger, der seit 27 Jahren auf der Bühne steht, seit 20 Jahren selbstständig ist und von der Musik lebt. Bis Oktober seien alle Großveranstaltungen abgesagt. "Hier geht es um etwas. Das ist eine riesige Branche, die in Gefahr ist." Man müsse gemeinsam – Politiker und Betroffene – Lösungen und Ideen finden, um aus diesem Loch herauszukommen. "Ich mache diesen Job einfach zu gern, um jetzt zu sagen: ‚Ich suche mir etwas anderes!’" Ronny Gander möchte weiter Musik machen und Freude schenken.

Etliche Fans haben ihn in den vergangenen Monaten angeschrieben und angerufen. "Sie haben mich gefragt, wie es mir geht und sie haben mir gezeigt, dass sie mich vermissen. So etwas macht Mut", erzählt der Treppelner gerührt. Dankbar ist er auch für der Unterstützung von Christiane Barcikowski aus Neuzelle, die in der Lokalpolitik engagiert ist. "Sie hat mir zugehört und mir Kontakte vermittelt. Das hätte ich nie erwartet."

In den vergangenen Wochen habe er nun ständig an die Landesregierung geschrieben und auch mit der regionalen Politik kommuniziert. Er hat ehrlich gesagt, was er von der Situation hält, welche Sachen er aber nicht versteht. In Nordrhein-Westfalen gebe es beispielsweise schon wieder Veranstaltungen mit kleinerem vorgeschriebenen Abstand, weiß Ronny Gander. In Brandenburg hingegen werde an den 1,50.Meter festgehalten. Das schränkt ein, auch wenn Shows mit 1 000 Personen wieder erlaubt sind. "Das ist so kurios: Da kommen acht Personen mit einem Taxi und für das Konzert müssen sie dann wieder getrennt werden, wenn sie nicht zum selben Haushalt gehören."

Endlich wieder auf der Bühne

Die vielen Informationen zu Hilfsprogrammen und Regeln – auch in den Medien – haben ihn zusätzlich verwirrt zurückgelassen. Letztlich aber ist Ronny Gander keiner, der den Kopf in den Sand steckt. Er habe einiges mit dem Fernsehen gemacht, an einer Radiosendung gearbeitet und mit Kollegen und dem Treppelner Heimatverein das Konzept fürs Freunde-Festival entwickelt, das bald startet. Dann steht er erstmals seit März wieder vor Publikum auf einer Bühne.