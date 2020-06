Alles muss raus: Viel gibt es ist nicht mehr in der 1000 Quadratmeter großen Halle von Bernd und Elke Scholz zu kaufen. Seit dem 1. Mai läuft der Ausverkauf. Preisnachlässe lockten die Kunden in Scharen an. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Thomas Burckhardt

Lichterfelde (MOZ) Der Ausverkauf läuft seit dem 1. Mai. Wer noch ein Schnäppchen machen will, muss sich beeilen. Der Lichterfelder Siedlershop schließt am 30. Juni seine Pforten. Hier gab es eigentlich (fast) alles: Rasenmäher, Bier, Hollywoodschaukeln, Aktenordner, Batterien, Tageszeitungen, Kekse, Schrauben, Silvesterfeuerwerk und vieles mehr. Auch der Paketdienst Hermes war Kunde. Doch jetzt ist Schluss. "Die Ära Siedlershop ist beendet. Und wir sind froh darüber!", sagt Bernd Scholz und lächelt.

Gemeinsam mit seiner Frau Elke hat er das Geschäft an diesem Standort 18 Jahre lang geführt. "2001 hatten wir die Halle gekauft. Im April 2002 feierten wir Eröffnung," erinnert sich Scholz. Erbaut wurde die Halle an der Messingwerkstraße im Jahr 1992. Der erste Mieter war der Lebensmittelhändler Meyer-Beck. 1996 war schon Schluss. "Wir waren damals auf der Suche nach mehr Platz für unser Geschäft in der Wiesenstraße. Erst wollten wir selber bauen. Doch dann entschlossen wir uns, die leerstehende Halle zu kaufen". Nicht nur die Lichterfelder kauften hier gern für Haus und Hof ein. Auch Eberswalder und Durchreisende wussten das breite Angebot zu schätzen. "Es ist wirklich schade, dass er schließt. Wir waren Stammkunden, schätzten die gute Beratung", erzählt Robby Witte aus dem benachbarten "Musikerviertel".

Begonnen hatte alles 1947 in Buckow. "Mein Großvater verkaufte mit einem Bauchladen Dinge, die man so braucht. Kurze Zeit später eröffnete er seinen "Gemischtwarenladen Scholz", der mehrmals umzog. Ich half ihm in seinem Laden als kleiner Bengel. Das Verkaufen faszinierte mich schon damals. Das täglich Neue. Die Nähe zu den Kunden.", erinnert sich Bernd Scholz, der sein jetziges Alter nicht verraten möchte. Doch beruflich schlug er später zunächst einen anderen Weg ein. Er studierte Maschinenbau und arbeitete drei Jahre als Meister für Schweißtechnik im Eberswalder Kranbau. Meist im Büro. Doch Erfüllung fand er hier nicht. 1985 verließ er den Eberswalder Traditionsbetrieb und stieg in das Geschäft seiner Eltern ein. 1997 übernahm er es zusammen mit seiner Frau Elke, die bis dahin als Kita-Erzieherin gearbeitet hatte.

Urlaub gönnte sich das seit 1983 verheiratete Paar selten. "Meist fuhren wir im Winter zwei Wochen weg. Unsere Angestellten führten das Geschäft weiter. Wir waren in Südafrika und Sri Lanka. Aber irgendwie merkten wir, dass Fernreisen nicht so unser Ding sind. Es reicht jetzt. Bei uns hier gibt es doch auch so eine schöne Natur. Wir sind sehr viel mit unseren Fahrrädern unterwegs." Um die heimische Natur noch besser zu entdecken zu können, haben sich die beiden ein Wohnmobil gekauft, dass sie in einigen Tagen abholen. Damit könnten sie dann auch bei ihrer Tochter und dem Sohn Station machen, die in Düsseldorf und Frankfurt am Main leben. Der Ruhestand hat auch noch andere Vorteile. Erstmals werden sie bei einem Geburtstag ihres Enkelkindes dabei sein können. Es ist der fünfte.

Länger geöffnet als gedacht

Eigentlich wollten sie schon Ende 2019 den Shop schließen. "Aber das mit dem Ausverkauf im Winter hat nicht gepasst, weil wir viele Gartenartikel führen." Also entschlossen sich die beiden noch ein halbes Jahr dranzuhängen. Es war die richtige Entscheidung "Es ist wirklich nicht mehr viel da. Was nicht so gut geht, sind Schneeschieber. Mehrere hundert Stück haben wir noch."

Derweil brodelt die Gerüchteküche. Wer wird der neue Hallenbesitzer? Werden die beiden wegziehen? Ein Käufer für die Halle ist gefunden, bestätigt Bernd Scholz. Doch wer das ist, will er erst verkünden, "wenn der Kaufpreis auf dem Konto ist." Und sie werden auch nicht Lichterfelde verlassen. "Hier ist es so schön. Warum sollten wir wegziehen?"