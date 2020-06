Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Ereignisse im Amt Oder-Welse scheinen sich nach monatelanger Funkstille jetzt förmlich zu überschlagen.

Über Jahre hat Amtsdirektor Detlef Krause (SPD) mit Billigung des Amtsausschusses die Eingemeindung von Schöneberg in die Stadt Schwedt verzögert, blockiert und gegen die Genehmigung durch das Innenministerium Klagen angestrengt, die das Verfahren seit neun Monaten hinziehen. Nachdem der Amtsausschuss und die Gemeinde Berkholz-Meyenburg ihre Klagen zurückzogen, hat Krause nun für zwei eilig anberaumte Sitzungen in Pinnow und Landin diese Woche ebenfalls die Rücknahme der Klagen vorgeschlagen.

Verwirrende Begründung

In einer kaum nachvollziehbaren verwirrenden Begründung erklärt Krause, dass die Klagen zulässig und begründet, und somit absolut richtig waren und sind. Der beklagte Bescheid des Innenministeriums zur Genehmigung der Eingemeindung sei massiv und erheblich rechtswidrig, die klagenden Gemeinden und das Amt würden in ihren Rechten verletzt. Die Rechtswidrigkeit stehe "außer jedwedem vernünftigen Zweifel" und für die Klage bestünden nach wie vor gute Erfolgsaussichten.

Anschließend aber erklärt er, dass die Erfolgsaussichten der Klagen gemindert wären, wenn von den fünf Klagen nur noch die von Landin und Pinnow übrig blieben. Aus dem Beschlussentwurf geht hervor, dass Krause offenbar auch die Rücknahme der Klage durch den Amtsausschuss nicht mehr wie angekündigt beanstanden will, weil er dafür keine Erfolgsaussichten mehr sehe.

Seinen Sinneswandel erklärt Amtsdirektor Krause so: "Durch die Rücknahme der Klagen wird der Weg für die Gemeinde Schöneberg, nach Schwedt zu gehen, unmittelbar eröffnet und damit dieser Unruhefaktor beseitigt, so dass das Amt Oder-Welse in seinem Bestand mit den verbleibenden vier Gemeinden erhalten bleiben kann." Erneut beteuert Krause im Beschlussvorschlag, dass Mark Landin und Pinnow am Amt Oder-Welse festhalten, obwohl diese anderslautende Beschlüsse gefasst hatten.

Für eine Zukunft des Amtes indes scheint es längst zu spät. Berkholz-Meyenburg hat das Verfahren zur Eingemeindung in die Stadt Schwedt gestartet, Passow hat das Gleiche am 2. Juli vor. Die Bürgermeister Gerd Regler und Silvio Moritz kündigten indes ein weiteres Disziplinarverfahren gegen Krause an, weil dieser nicht mehr für alle Gemeinden des Amtes gleichermaßen seine Dienstpflichten erfülle.

Ohne Berkholz-Meyenburg und Pinnow hat das Amt Oder-Welse keine Zukunft. Das Innenministerium bereitet nach Informationen dieser Zeitung inzwischen schon ein Verfahren zur Neuordnung des Amtsbereiches vor.

Mit der Rücknahme der Klagen gegen die Eingemeindung steht der Veröffentlichung der Genehmigung der Eingemeindung nichts mehr im Weg. Ab dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt gilt Schöneberg als eingemeindet. Die Gemeinde mit mehr als 800 Einwohnern könnte damit noch in diesen Sommer zu Schwedt gehören. Felchow, Flemsdorf und Schöneberg würden damit der 11., 12. und 13. Ortsteil der Stadt werden.