BRAWO

Brandenburg an der Havel Das Stadtmuseum im Frey-Haus hat für Ferienkinder in diesem Sommer drei besondere Angebote vorbereitet.

Dazu gehört als erstes "Die Altstadt-Entdeckungstour". Sie ist an den Dienstagen, 30. Juni, 7. Juli und 14. Juli, jeweils um 9.30 Uhr, als kleine Safari durch die Gassen und Straßen in der Brandenburger Altstadt geplant. Unter dem Motto "Vom Störrischen Esel zum Roland" sollen die Kinder zwischen sechs und 12 Jahren neugierig durch die Altstadt durchstreifen. Dabei treffen sie auf hohe Türme, "balancieren" auf der Stadtmauer, "durchwaten" den alten Wehrgraben, finden versteckte Steinreliefs und Wappenbilder oder üben sich im Schätzen von Höhen. Die teilnehmenden Kinder sollten möglichst lesen und schreiben können. Es ist ein Unkostenbeitrag von einem Euro zu zahlen.

Außerdem stehe am Mittwoch, 1., 8. und 15. Juli, jeweils um 9.30 Uhr, "Geschichten aus dem Koffer" im Mittelpunkt. Gemeinsam geht es auf eine echte Zeitreise. Dafür wurde der Museumskoffer voll mit Geschichte(n) und spannenden Objekten gepackt. Gemeinsam soll der Koffer geöffnet und Stücke, in die Hand genommen werden, die sonst im Museum nicht angefasst werden ürden. Gemeinsam wird erkundet, wie die Objekte heißen, wozu sie verwendet wurden und wie sie funktionieren. Die Gegenstände sind mal aus Ton oder Blech, mal aus Porzellan oder Papier, manche sind mehr als 1000 Jahre als, manche immer noch älter als die Großeltern. Zum r wird gemeinsam ein Stadtsiegel gebastelt, das die Kinder mit nach Hause nehmen können. Dafür wird ein Unkostenbeitrag von 2,50 Euro erhoben.Wer sich kreativ ausleben möchte, hat zudem am Donnerstag, 16. Juli, und am Mittwoch, 5. August, jeweils um 10 Uhr die Chance. Gemeinsam soll der Fantasie freien lauf gelassen werden und eine ganze Welt aus bemalten Steinen entstehen. Ob Blume, Elefant oder Maus, ob Haus, Brücke oder Wolke, jede(r) darf seine Steine mit dem Motiv bemalen, was ihm oder ihr gerade Freude macht. Wer möchte, kann die liebevoll bemalten Kunstwerke überall in der Stadt verstecken, damit sie gefunden und weitergegeben werden können. Auch hier wird eine kleine Beteiligung an den Materialkosten von 1,50 Euro erhoben.

Für alle Termine ist eine Anmeldung unter museum@stadt-brandenburg.de erforderlich. Jede Veranstaltung dauert ca. 1,5 – zwei Stunden. Treffpunkt ist immer das Stadtmuseum im Frey-Haus in der Ritterstraße 96. Die Teilnehmerzahl beschränkt sich auf fünf bis maximal zehn Teilnehmer. Bei gutem Wetter finden auch die Veranstaltungen mit dem Museumskoffer und die Malaktion im Garten des Frey-Hauses statt. "Wir achten auf die Abstände, dennoch für die Anmeldung am Tag selber und das Treffen bitte einen Mund-Nasen-Schutz und ein Schreibstift mitzubringen. Und bitte an etwas zu trinken und an Sonnenschutz denken", so die Organisatoren vom Stadtmuseum.

Mehr Infos: 03381/584501