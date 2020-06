Klaus Kleinmann

Panketal Bert Eulitz ist ein gestandener Mann, den nichts so schnell aus der Fassung bringt. Seit 1989 arbeitet er selbstständig und hat seine wirtschaftliche Basis auf drei Standbeine gestellt: das Studio 7 in Panketal, seine eigenen Bands und seine Tätigkeit als Eventplaner, der bundesweit Bühnenprogramme für Stadt- und Gemeindefeste entwickelt und anbietet. Trotz dieser dreifachen Sicherung kennt er die Bedeutung des Begriffs "Risiko" und ist bereit, mit Risiken zu leben. Er bezeichnet seine Tätigkeit als ständige Gradwanderung, denn im Showbusiness kann man nie alles aufs letzte Tüpfelchen durchplanen. Das macht ihm nichts aus, im Gegenteil.

Gefühl totaler Ohnmacht

Er scheint diesen Kitzel zu lieben. Genauer gesagt, er liebte ihn, bis Corona kam, das ihm auch heute noch das Gefühl der totalen Ohnmacht vermittelt. Alle drei seiner Standbeine sind nämlich weggebrochen: Studio 7 ist seit dem 13. März dicht. Die Bands bekommen keine Auftritte mehr und auch als Eventplaner wird er zur Zeit nicht gebraucht - in Ermangelung irgendwelcher Events, versteht sich. Das ist ein schwerer Schlag. Bert Eulitz kann nicht genau sagen, wie er sich davon erholen wird.

"Ich habe momentan Berufsverbot und von Solidarität kann keine Rede sein", sagt er. Er ist entsetzt über die Tatsache, dass die Kulturbranche, vor allem aber die Subkultur und die Solo-Selbstständigen bundesweit seit Mitte März von der Regierung so allein gelassen werden. Dabei ist die Kultur der zweitgrößte Industriezweig Deutschlands. Immerhin sieht es finanziell momentan sogar besser aus, als man vermuten sollte. Vom Land bekam er eine ansehnliche Entschädigung für laufende Kosten, und der Vermieter des Studios hat ihm einen Teil der Miete erlassen.

Von den bereits verkauften Tickets für Studio 7 hat die treue Fangemeinde bisher kaum eines zurückgegeben, weil sie auf eine Verlegung der Konzerte hofft. Brötchen kann er sich davon jedoch nicht kaufen, und Arbeitslosengeld oder Hartz IV bekommt er nicht, weil seine Frau noch in Lohn und Brot steht. Immerhin ist seine Lebensgrundlage dadurch gesichert. Aber man kann sich unschwer vorstellen, was es für einen Kraftmenschen wie ihn bedeutet, nichts zur Verbesserung seiner Lage tun zu können – wenn man von ein paar Mini-Aushilfsjobs als Techniker absieht, mit denen er nicht das Salz in die Suppe verdient. Finanziell ist es mehr als eng. Die finanzielle Unterstützung vom Land Brandenburg, die er im April erhielt, ist aufgebraucht. Eigene Kosten wie Krankenkasse oder Lebensmittel durfte er damit nicht finanzieren.

Damit er und die Bühne überhaupt überleben können, hat er Anfang April eine Spendenaktion ins Leben gerufen, an der sich bis dato mehr als 200 Personen beteiligt haben. Darüber hinaus hat der Vermieter des Studio 7 zwei Monatsmieten erlassen, was enorm weiterhilft. Das auch für abgesagte oder verschobene Konzerte kaum Karten zurückgegeben werden, zeigt den hohen Stellenwert, den Studio 7 in und um Panketal einnimmt, wofür Bert Eulitz unendlich dankbar ist.

Aber der Blick in die Zukunft macht ihn nicht froh. Es fehlt die Planungssicherheit, eine Bühne kann nicht einfach so wieder aufgemacht werden. Das Verlegen von Veranstaltungen ist kein Allheilmittel, denn der Veranstaltungsplan für den kommenden Herbst und Winter steht schon zu großen Teilen fest. In der Musikbranche ist ein Vorlauf von einem, manchmal sogar von zwei Jahren völlig normal, weil Tourneen ja auchlogistisch einen Sinn ergeben müssen.

Die Terminpläne von Musikern und Agenturen sind auf lange Sicht voll, auch bei Studio 7 ist dies nicht anders. Für einen kompletten Neustart wäre mindestens ein halbes Jahr Vorbereitung nötig. Bert Eulitz befürchtet darüber hinaus, dass es lange es dauern wird, bis die Menschen wieder angstfrei und unvoreingenommen Konzerthäuser besuchen.

Außerdem lebt für Bert Eulitz ein Rock-Konzert von dem jubelnden Publikum, das es begleitet. Eine Wiedereröffnung mit Abstandsregelung, begrenzter Zuschauerzahl und Maskenpflicht wäre da nur ein schwacher Trost, wenn es sich denn finanziell überhaupt rechnen würde. Aus ähnlichen Gründen wären Online-Darbietungen keine Alternative. Trotz allem hofft Bert Eulitz standfest, am 4. September die traditionelle Geburtstagsfeier von Studio 7 abhalten zu können, die für viele eingeschworene Fans des Schuppens immer wieder ein besonderes Erlebnis darstellt.

Wenn aber die Beschränkungen bis zum Herbst immer noch nicht aufgehoben sind, könnte Bert Eulitz vielleicht noch ein knappes Jahr durchhalten. Danach wäre Studio 7 gestorben, und damit eine der wenigen kulturellen Institutionen in Panketal. Was dann mit den vielen anderen Spielstätten und Kleinkunstbühnen im weiten Rund passiert, wagt er sich gar nicht vorzustellen, denn er sieht die Gefahr, dass die kulturelle Vielfalt in der aktuellen Situation insgesamt vor dem Kollaps steht.