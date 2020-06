Michael Dietrich

Criewen (MOZ) In der Nähe von Slubice will Polen noch dieses Jahr mit der Reparatur und dem Ausbau von Buhnen am polnischen Ufer der Oder beginnen. Das soll die Fahrrinne vertiefen und damit die Schiffbarkeit des Grenzflusses verbessern.

Die Maßnahmen, 120 Kilometer vom Nationalpark Unteres Odertal entfernt, hätten unmittelbare negative Auswirkungen auf das Naturschutzgebiet im Odertal, warnte Nationalparkleiter Dirk Treichel jüngst im Umweltausschuss des Landtages. Durch den Verbau, so Treichel, befürchte er einen Anstieg der Fließgeschwindigkeit und ein Verlanden flacher Uferzonen, einen Artenrückgang, den weiteren Rückgang des Grundwasserstandes und die Verschlechterung der Wasserqualität der Oder.

Auch direkt vor der Tür des Nationalparks, zwischen Niedersaaten und Stützkow, sehen die polnischen Pläne Baumaßnahmen vor. Auf einer Flusslänge von 15 Kilometern sollen 60 alte Buhnen, an denen seit ihrer Errichtung vor 100 Jahren nichts mehr gemacht wurde, ausgebessert und ausgebaut werden. Teilweise werden die Buhnenköpfe mit einem Längsdamm verbunden und mit Steinpackungen am Ufer geschützt. Im Bereich von Hohensaaten kann man sich das bereits ansehen, dort wurden im Rahmen einer Schwachstellenbeseitigung vor mehr als zehn Jahren ohne jede Beteiligung der deutschen Seite Buhnen erneuert und miteinander verbunden.

Für die Oderausbaupläne Polens gab es eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung, das Projekt wurde wie beantragt genehmigt, gegen alle Einwände der Umweltbehörden und Naturschutzverbände aus Deutschland. Bei einer Anhörung in Stettin kündigten polnische Umweltorganisationen eine Klage gegen das Vorhaben an, das ihrer Meinung nach gegen Umweltgesetze verstoße. Bis dahin dürfte der Ausbau bei Slubice jedoch längst begonnen haben.

Die Auswirkungen, die der Nationalpark befürchtet, klingen angesichts der bereits jetzt vorherrschenden Trockenheit und Niedrigwasserphasen verheerend.­"Der Verbau der naturnahen Uferzonen führt dazu, dass der Fluss in der Mitte schneller und tiefer wird. Auskolkungen und Flachwasserzonen am Ufer werden versanden, der Lebensraum zahlreicher Fischarten und Muscheln wird gefährdet", erklärt Treichel. Noch größer seien die Auswirkungen auf den Wasserstand. Die Oder habe schon jetzt Rekord-Niedrigwasser. Die Vertiefung des Flusses würde zu einem weiteren Absinken des Grundwasserspiegels im Umfeld und zum Austrocknen der Aue führen. Der riesige Flächenfilter, den die Wiesen im Odertal darstellen, verliere seine Wirkung ebenso wie die Wasserreinigung durch ausgedehnte Muschelbänke am Oderufer.

Staustufen und ökologische Schäden

Hinter den Ausbauplänen, bei denen sich Polen auf einen Vertrag mit Deutschland für ein gemeinsames Vorgehen zur Stromregulierung von 2015 beruft, vermuten Naturschützer wirtschaftliche Interessen der Flussschifffahrt, weshalb sie ein Nachziehen der deutschen Seite – ein einseitiger Ausbau der Oder macht keinen Sinn – und den anschließenden Einbau von Staustufen mit noch größeren ökologischen Schäden befürchten.