Die diesjährigen Abiturienten des Karl-Liebknecht-Gymnasiums – wie hier Marie Kriegel – saßen bei der Zeugnisausgabe zusammen mit ihren engsten Familienmitgliedern in kleinen Stuhlgruppen. 332 Abiturienten in Frankfurt (Oder) haben ihre Abizeugnisse ohne Handschlag oder Umarmung verliehen bekommen. © Foto: Gerrit Freitag

Lisa Mahlke und René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bis einige Tage vor der Übergabe der Abiturzeugnisse hatte Ines Tavernier, Abteilungsleiterin Berufliches Gymnasium und Fachoberschule am OSZ in Frankfurt (Oder), noch Umschläge bereit gelegt, um die Zeugnisse per Post verschicken zu können.

Doch dann gab es die Möglichkeit, sie in drei Durchgängen im Kleist Forum zu übergeben. Die Abiturienten hatten feste Plätze, ihre Mappen lagen auf Tischen bereit und mussten selbst genommen werden. Schulleiter Andreas Wendt durfte keine Hände schütteln. "So etwas gab es noch nie", sagte Ines Tavernier.

Die Rede von Florian Vogel, Künstlerischer Leiter des Kleist Forums, wurde per Video eingespielt. "Genießt die Kraft und Schönheit der Jugend", gab er den Absolventen mit auf den Weg. Er forderte sie aber auch auf, das Leben aktiv zu gestalten. Die Abiturienten Tim Albrecht und Sebastian Meger wollten im Anschluss noch ein wenig mit der Familie feiern – die ganz große Abi-Feier fiel in diesem Jahr aus. "Das ist wirklich schade", sagten sie. Zumindest gibt es bei den beiden aber beruflich keine Verzögerungen: Tim Albrecht fängt pünktlich die Ausbildung zur Pflegefachkraft an. Für Sebastian Meger geht es zur Bundespolizei. Schülervertreterin Jessica Hirsch stellte in ihrer Rede stolz fest: "Wir sind der Virusjahrgang und haben unseren Abschluss geschafft".

In fünf Gruppen betraten die 112 Abiturienten des Karl-Liebknecht-Gymnasiums am Montag die Aula. Einige Absolventinnen trugen bodenlange Kleider mit Tüll oder Glitzer – eigentlich gedacht für den Abiball, erzählte die 18-jährige Pia Furchtmann. Sie ist traurig, dass die einzigartige Erfahrung eines Abiballs für ihren Jahrgang ausfällt. Auch die Vorbereitung auf die Prüfungen zu Hause war schwer. Mit ihrem Abschluss und ihrer bald beginnenden Ausbildung in Berlin ist sie jedoch sehr zufrieden.

Neben dem Abiball gab es in diesem Jahr auch keinen Abifez, keine Party nach dem letzten Schultag und keine Fahrt in den Süden, zählte Schulleiter Torsten Kleefeld in seiner Ansprache auf. Programm gab es am Montag trotzdem: In der Turnhalle wurde ein Abschlussvideo gezeigt – "Die Leiden der jungen Abiturienten", der Förderverein vergab den Karl-Liebknecht-Preis an Schülersprecherin Neele Kirchner, die drei 1,0-Kandidatinnen wurden geehrt, ein bisschen Musik lief auf dem Schulhof.

"Liebe Abiturienten, drehen Sie sich bitte um, nehmen Sie Ihr Zeugnis und Ihre Blumen", leitete Lehrerin Heike Kalz die etwas andere Zeugnisausgabe ein. Trotz fehlenden Handschlags gab es Applaus, jeder Abiturient stand auf der Bühne. "Wir wollten auch, dass die Eltern bei diesem wichtigen Moment im Leben dabei sein können", so Kleefeld. Jeder durfte zwei Gäste mitbringen.

So auch bei den 38 Abiturienten der Sportschule, die statt im Audimax im Freizeitraum Sportlertreff verabschiedet wurden, aufgeteilt in drei Gruppen, mit anderthalb Metern Abstand in den Stuhlreihen. "Ohne Handschlag oder Küsschen", erzählt Oberstufenkoordinator Volker Steglich. Der Rest sei aber wie in den Jahren zuvor gewesen: festliche Kleidung, Einmarschmusik, Gesang, Bilder im Hintergrund.

Festlich, aber anders

Ebenfalls im Kleist Forum bekamen die Abiturienten des Gauß-Gymnasiums ihre Zeugnisse, nach Tutorien getrennt und mit einem sich wiederholenden Programm. Da es an der Waldorfschule nur fünf Abiturienten gab, war in der Turnhalle genügend Platz für sie, ihre Familien, Lehrer und ehemalige Schüler der Klasse. "Die Abiturzeugnisausgabe fand in einem sehr schönen festlichen Rahmen statt. Die Atmosphäre war aber eine andere", so Geschäftsführer Thorsten Ziebell. Statt einer Party gab es im Anschluss kleine Familienfeiern. Insgesamt bekamen in Frankfurt 332 Abiturienten ihre Zeugnisse.

Der Stadtbote veröffentlicht in den kommenden Tagen Fotos der Abiturjahrgänge.