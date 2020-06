Th. Messerschmidt

Damsdorf (BRAWO) 2002 war in Niedersachsen die Idee aufgekommen, Feuerwehrleute in ganz Deutschland zu vernetzen. Entstanden ist daraus "@fire", der Internationale Katastrophenschutz Deutschland e.V.. "Die Flexibilität eines Vereins ist ein großer Vorteil. In Notsituationen sind wir ohne staatliche Order sofort einsatzbereit", erzählt Pressesprecher Sean Micke und ist stolz darauf, dass sich @fire inzwischen als weltweit agierende Hilfsorganisation etabliert hat – spezialisiert auf Naturkatastrophen. "Unsere Helfer sind in der Waldbrandbekämpfung sowie dem Suchen und Retten von Verschütteten nach Erdbeben speziell ausgebildet", heißt es auf at-fire.de. Und weiter: "Unsere Helfer sind vornehmlich Mitarbeiter von Berufsfeuerwehren, freiwilligen Feuerwehren und Rettungsdiensten, die sich zusätzlich ehrenamtlich in der internationalen Hilfe engagieren." Einzig die mit 200 angegebene Mitgliederzahl sei nicht mehr aktuell. Sean Micke: "Inzwischen sind wir fast 300. Weil die Sommer in Deutschland immer trockener werden und Wald- und Vegetationsbrände zunehmen." Spezialisten seien dann häufiger gefragt und im Fokus. Inzwischen gibt es sieben @fire-Teams in Deutschland, das jüngste in Berlin-Brandenburg mit Sitz in Damsdorf. Dank Vereinsmitglied Joachim Langen. Der hat sich im dortigen Gewerbepark mit seiner Firma JOLA-Rent angesiedelt, vermietet 160 Spezialfahrzeuge für Film- und TV-Produktionen, und war mit seinen Niederlassungen in Leer, Berlin, Grünwald und Frankfurt oft schon Wirkungsstätte für @fire-Lehrgänge. Wobei die regelmäßige Ausbildung der Mitglieder oft mit der Weiterbildung lokaler Feuerwehren einhergeht. So auch in Damsdorf, wo "Jo‘s" Firmengelände direkt zum alten Bundeswehrwald führt. Das perfekte Trainingsgelände! 40 @fire-Mitstreiter trainierten hier das Löschen von Vegetations- und Waldbränden, hackten Brandschneisen in den kargen Boden, zogen mit Rettungsrucksäcken durch den Wald, übten Taktiken und professionalisierten den Umgang mit der Technik. Dabei kommen statt großer LKW wendige All-Terrain-Vehicle (ATV) zum Einsatz, die Strandbuggys gleichen. Auf kleinen Hängern ist alles notwendige Einsatzequipment verstaut, laut at-fire.de sind "Handwerkzeuge, Motorkettensägen, kleine Pumpen mit Schläuchen und Armaturen, Kommunikations- und Einsatzlogistik in Transportkisten verpackt und ständig einsatzbereit". Davon überzeugten sich auch Kloster Lehniner Feuerwehrkameraden, die an zwei Tagen mittrainierten. "Wir haben von Kollegen in Australien gelernt und geben unser Wissen stets weiter. Inzwischen haben wir ein großes Netzwerk in Europa und viele einsatzbereite Spezialkräfte", schildert Sean Micke. Dass die Berlin-Brandenburger Crew schnell wächst, steht für ihn außer Frage. "Zu den vier Gründungsmitgliedern werden sich schnell weitere gesellen." 40 waren fürs Interessententreffen am Samstag in Damsdorf angemeldet und sprichwörtlich Feuer und Flamme. Ebenso wie die @fire-Gäste für den Standort Damsdorf. Sean Micke: "Wir haben ganz bestimmt nicht das letzte Mal hier trainiert. Das Gelände und Drumherum ist perfekt. Danke Jo!" Joachim Langen bot nämlich den Rundumservice: ausreichend Platz für die Zelte, sanitäre Zufriedenheit und Raum für gemütliche Grillabende. Ein bisschen Ferienlageratmosphäre tut freilich auch Spezialkräften gut.