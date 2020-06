Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Der Kreistag von Märkisch-Oderland hat zwei Beschlüsse zur Abfallentsorgung gefasst. Zum einen bestätigten die Abgeordneten die Eilentscheidung des Landrats zum Abschluss eines Pachtvertrags zwischen der Cemex Zement Rüdersdorf und dem Kreis über das Areal der Rüdersdorfer Abfall­umschlag­station. Zum 31. Dezember 2020 übernimmt der kreiseigene Entsorgungsbetrieb EMO die Station von der Märkischen Entsorgungsanlagen-Betriebsgesellschaft (MEAB). Und betreibt sie ab 1. Januar 2021 selbst. Der Pachtvertragsabschluss war wichtig, um einen reibungslosen Betriebsübergang zu schaffen. Auf der Grundlage des Pachtvertrags sollen dort rund 900 000 Euro vom EMO investiert werden. Der Pachtvertrag bedeutet für ihn einen Aufwand von 744 960 Euro.

Darüber hinaus haben die Abgeordneten den Landrat beauftragt, die Zossener Firma Heider Logistik für fünf Jahre mit der Leistung "Transport von Restabfällen und Sperrmüll für den Entsorgungsbetrieb EMO" zu beauftragen. Das Auftragsvolumen umfasst rund 7,6 Millionen Euro.

Ab 1. Januar 2021 werden Restabfälle im Kreis direkt nach der Sammlung an die Rüdersdorfer Abfallumschlagstation angeliefert und für den Transport in die jeweiligen Entsorgungsanlagen der EEW in Großräschen/Premnitz (Hausmüll) und Rothensee (Sperrmüll) vorbereitet. Rothensee ist ein teils industriell geprägter Stadtteil von Magdeburg.