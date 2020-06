Manchmal muss man jonglieren können: Erdmute Scheufele, Erkneraner Stadtverordnete, mit ihren drei Kindern am Familientisch. In die Politik ist sie gegangen nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer Kinder und deren Zukunft, wie sie betont. © Foto: Kerstin Ewald

Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Die Stadtverordnete Jana Gruber arbeitet für die SPD-Fraktion Erkner im Hauptausschuss und im Bildungsausschuss mit. Wenn sie zu den Sitzung ihre dreimonatige Tochter mitbringt, ist das für die Kollegen kein ungewöhnlicher Anblick mehr. Während Themen wie Bebauungspläne, Kitabeiträge oder Parkplätze diskutiert werden, sitzt die Kleine in der Tragetasche, schläft, wird gewiegt, weint manchmal und wird gestillt. "So eine Sitzung mit Baby auf dem Arm ist natürlich schon anstrengender als ohne", gesteht Jana Gruber, "etwas anderes zu behaupten, wäre falsch."

Wer vertritt Eltern-Interessen?

Die 30-jährige Kommunalpolitikerin mit drei Kindern findet es richtig und wichtig, trotz Säugling die Stellung zu halten. "Ich wäre nicht unbedingt in die Politik gegangen, wenn ich wüsste, zehn Frauen in meinem Alter mit Kindern würden sich schon engagieren," sagt sie.

Im Moment ist sie aber in Erkner mit wenigen Frauen ihres Alters allein auf weiter Flur. "Ich bin in meiner Fraktion die Jüngste. Bis zu den nächstälteren fehlen zehn Jahrgänge", erklärt Jana Gruber. Bei vielen Themen wie Schulbildung, Kinderbetreuung oder Kultur mache es durchaus einen Unterschied, ob man selbst betroffen sei oder sich die Infos über Kontakte vermittelt heranholt, findet sie.

Dabei unterstellt sie ihren Fraktionskollegen beste Absichten. Sie hielten alle Kanäle offen für die Jüngeren, fragten sie häufig: "Wie siehst du das, wie ist das für die Eltern?" Alle Fraktionen in Erkner hatten zugestimmt, als in dieser Legislaturperiode für Eltern die Möglichkeit eingeführt wurde, Betreuungsgelder für die Sitzungszeit abzurechnen. In Anspruch genommen wird das Budget allerdings kaum.

Die Familie steht zur Seite

Wie alle berufstätigen Eltern müssen Kommunalpolitikerinnen jonglieren zwischen familiären, beruflichen und politischen Interessen. Jana Gruber ist sich der Unterstützung ihres Mannes sicher. Die Kinder müssen zwar oft auf die Präsenz ihrer Mutter verzichten, bekämen aber immerhin den einen oder anderen Einblick in die Kommunalpolitik.

Erdmute Scheufele ist seit 2011 bei den Grünen aktiv. Heute ist sie Stadtverordnete in Erkner und Kreistagsabgeordnete. Gerade wegen ihrer drei Kinder und deren Zukunft ging sie in die Politik, wie sie betont. "Als die Kinder kleiner waren, fing ich an, beim Wahlkampf mitzuhelfen. Irgendwann spürt man, wenn ich das selbst jetzt nicht mache, dann macht’s keiner", erzählt sie.

Erdmute Scheufele empfand bei ihrem Start in die Politik ein Mentoring-Programm ihrer Partei als hilfreich. "Oft neigen Frauen zu Selbstzweifeln, während die Männer einfach machen", sagt sie. Das Mentoring-Programm bot Workshops, bei denen Teilnehmer am eigenen Auftreten, der Sprache und am eigenen politischen Profil arbeiten konnten. Auch die Frage: "Wie koordiniere ich die Arbeit mit der Familie", spielte eine Rolle.

Trotz Top-Organisation gibt es aber manchmal Stress, wie Erdmute Scheufele erzählt: "Am Tag vor dem Geburtstag meines Sohnes musste ich einmal eine Sitzung um 23 Uhr verlassen. Ich wollte ihm noch einen Kuchen backen, das ging vor."

Manchmal schlechtes Gewissen

Diese Widersprüchlichkeiten kennt auch Anke Winkmann, Schöneicher CDU-Gemeindevertreterin und Fraktionsvorsitzende. Sie kam über bildungspolitisches Engagement zur Kommunalpolitik und weil sie fand, dass Eltern zu wenig Gehör finden, in die Politik. "Da mein Mann beruflich viel unterwegs ist, musste ich den Besuch jeder Sitzung für meine Kinder gut organisieren", erzählt die 50-Jährige mit zwei Kindern im Teenager Alter. Das schlechte Gewissen, das Eltern treibt, wenn die Sitzung mal wieder zu lange dauert, plagt auch sie. Als Fraktionsvorsitzende versuche sie dennoch immer wieder jüngere Leute zum Mitmachen in der Politik zu bewegen. Die meisten würden aber sagen: "Abends sind mir meine Kinder und die Familie am wichtigsten."