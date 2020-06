Claudia Duda

Potsdam (MOZ) Brandenburg und Berlin starten am Donnerstag in die großen Sommerferien. Der ADAC rechnet bereits ab Mittwochnachmittag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf allen Ausfallstraßen der Hauptstadt und den Autobahnen des Landes. Mit einer zweiten Reisewelle müsse ab dem frühen Freitagnachmittag gerechnet werden, teilte der ADAC Berlin-Brandenburg am Montag mit. Auch in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen beginnen in dieser Woche die Schulferien.

Der ADAC geht davon aus, dass als Folge der Corona-Krise deutlich mehr Familien ihren Urlaub in Deutschland verbringen und mit dem eigenen Auto unterwegs sein werden. Viele Reisende werden sich besonders in Richtung Ostsee auf den Weg machen. Deshalb warnt der ADAC vor Staus auf der A 10 und der A 24. Vom nördlichen Berliner Ring bis zur Raststätte Walsleben gibt es auf einer Länge von 70 Kilometern zahlreiche Einschränkungen durch Baustellen.

Auch auf dem östlichen Berliner Ring wird zwischen Rüdersdorf und Freienbrink die Fahrbahn erneuert. Im Süden gibt es Einschränkungen zwischen Rangsdorf und Ludwigsfelde West. Eine mögliche Staustelle gibt es außerdem auf der A 2 zwischen Brandenburg/Havel und Lehnin.

Die Brandenburger Polizei weist ebenfalls auf ein zu erwartendes erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen hin. „Bitte beachten Sie, dass alle Kraftfahrer und Kraftfahrerinnen, aber auch die mitreisenden Familien und Freunde, ausgeruht und weitestgehend stressfrei die Fahrt antreten“, betonte die Leiterin des Bereichs Verkehrsangelegenheiten im Polizeipräsidium, Ute Döpke. Bei Kontrollen werde die Polizei ihr Augenmerk verstärkt auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit und die Ladungssicherung bei Wohnmobilen sowie Autos mit Wohnanhängern richten.

Um stressfrei in die Ferien zu starten, wird empfohlen, entweder in den frühen Morgenstunden oder erst abends nach 19 Uhr loszufahren. (mit dpa)