Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Der Discounter-Markt am Bammer Weg im Premnitzer Ortsteil Döberitz ist dort nur Mieter. Das Gebäude kann nicht nach Norma-Wünschen umgebaut werden. Daher sucht das Unternehmen einen neuen Standort.

Die Stadtverordneten in Premnitz brachten am 18. Juni mit ihrem positiven Votum zu zwei Beschlussvorlagen die Möglichkeit auf den Weg, dass Norma einen neuen Standort in Döberitz bekommt. Auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück wurde eine Fläche neben Bolzplatz des Dorfs ausgemacht. Diese gilt laut aktuellem Flächennutzungsplan der Stadt aber als landwirtschaftliche Nutzfläche. Die Änderung des Flächennutzungsplans wurde mit dem ersten der beiden notwendigen Beschlüsse getroffen. Darin soll die Fläche als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel definiert werden. Die Aufstellung eines benötigten Bebauungsplans beinhaltete der zweite Beschluss. Die Kosten für die Verfahren, die Änderung des Flächennutzungsplans und der Erstellung des Bebauungsplans, trage der "Vorhabenträger", wie es in den Vorlagen heißt.

"Würde kein neuer Markt für Norma entstehen können, wäre das Handelsunternehmen weg aus Döberitz", so Bauamtsleiterin Carola Kapitza auf BRAWO-Nachfrage. Bis Ende 2021 soll das Baurecht vorliegen. Der zeitliche Rahmen, um die rechtlichen Belange zu klären, sei sportlich, aber mit den vorliegenden Beschlüssen möglich. Was mit der bestehenden Immobilie passieren wird, ist derzeit noch unklar. Die Stadt hat zu dem Eigentümer noch keinen Kontakt diesbezüglich gehabt.