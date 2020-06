Eva Loth

Klein Glien Auf dem Gelände des Coconat in Klein Glien gibt es ein neues gastronomisches Highlight. Denn Steinofenpizza gibt es für Liebhaber nicht mehr nur aus der Tiefkühltruhe, sondern im Steinofen gebacken.

"Es soll aber keine Konkurrenz zur bestehenden Gastronomie in Bad Belzig und Umgebung sein, bestenfalls eine Ergänzung", so Janosch Dietrich. Deshalb ist die Pizzeria "Cocolores" auch nur im Sommer und nur samstags geöffnet. Viele Wanderer und Wochenendausflügler kommen in Glien vorbei. Besonders durch sie erhoffen sich die Macher vom Coconat einen Zustrom an Gästen. Zusätzlich ist es eine weitere Beschäftigung der angestellten Köche, die derzeit in Kurzarbeit verweilen. Investieren musste das Coconat nicht viel. Der Backofen befindet sich schon seit zwei Jahren auf dem Hof. Man hatte ihn von einem befreundeten Pizzabäcker erhalten, der normalerweise mit den Öfen auf dem Hänger über Land fährt. Das halten diese jedoch nicht allzu lange durch. So erhielt das Coconat einen der ausrangierten Öfen. Dieser musste nun nur noch hergerichtet und aufgestellt werden.

Zudem gibt es vor Ort eine Küche. So mussten nur 200 Euro für die Aufarbeitung des Pizzaofens investiert werden. Dieser wurde nun ausreichend befeuert. Die Pizza muss ständig gedreht werden, es dauert maximal ein bis zwei Minuten, bis sie fertig ist.

Viele Menschen aus der Umgebung waren gekommen, um die Pizza zu probieren. So auch Regine Schöneberg und Roland Haag aus Jeserig/Fläming. Die Tische wurden wegen der Abstandsregelungen entsprechend auseinander gestellt. Das Cafe "Milan" durfte nur einzeln betreten werden. Entschädigt wurden alle durch die heiße Pizza. "Sie schmeckt einfach nur hervorragend", so Regine Schöneberg.