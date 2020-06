Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Der Kreistag hat etliche Aufträge für Bauarbeiten vergeben. Einige davon wurden als Bestätigung von Eilaufträgen beschlossen. So die Ingenieurleistungen der technischen Ausrüstung in den Bereichen Elektro (rund 407 000 Euro) sowie Heizung, Sanitär und Lüftung (rund 568 000 Euro) in der Schule mit sonderpädagogischem Schwerpunkt "Geistige Entwicklung" am Neuenhagener Gruscheweg. Der Auftrag ging an die BWE Ingenieurgesellschaft Mittenwalde. Der Auftrag für die Ingenieurleistungen Tragwerksplanung an dieser Schule (rund 388 000 Euro) ging die Firma Pichler Ingenieure aus Alt Moabit.

Die Gestaltung der Außenanlagen für den Ergänzungsbau am Friedrich-Anton-von-Heinitz-Gymnasium in Rüdersdorf übernimmt die Firma Bernd Fiedrich Garten- und Landschaftsbau aus Nauen. Im Zusammenhang mit der Gestaltung der Außenanlagen hatte es zwischenzeitlich Beratungen mit Rüdersdorfs Bürgermeisterin Sabine Löser gegeben, die das Setzen eines Zaunes in diesem Bereich des Ortszentrums als fehl am Platze sieht. Demgegenüber machte der Kreis deutlich, dass das Schulgelände aus Sicherheitsgründen eingefriedet werden muss. Landrat Gernot Schmidt (SPD) informierte auf Nachfrage von SPD-Fraktionschef Ronny Kelm, dass die Bürgermeisterin der Bauausführung letztlich zugestimmt habe. Dieser Auftrag hat ein Volumen von rund 933 000 Euro.

Das Vorhaben, die Decke der Kreisstraße zwischen Altwustrow und Zollbrücke zu erneuern, ging an das Bauunternehmen Matthäi aus Michendorf. Die Sanierung des rund vier Kilometer langen Straßenabschnitts, der für den Tourismus und die Landwirtschaft von enormer Bedeutung ist, kostet rund 628 500 Euro.

Bestätigt hat der Kreistag zudem die Bezuschussung der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes am S-Bahnhof Petershagen-Nord mit 145 500 Euro. Dies erfolgt auf Basis der Richtlinie des Kreises zur Förderung von Fahrzeugen, Fahrzeugausstattung und kommunaler ÖPNV-Infrastruktur. Die Gesamtinvestitionskosten betragen rund 1,7 Millionen Euro. Das Vorhaben wird zudem vom Land gefördert.