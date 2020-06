OGA

Oberhavel Beim Mobilitätskonzept 2040 für Oberhavel besteht nach wie vor viel Rede- und Klärungsbedarf. Diese Erkenntnis hat sich nicht zuletzt auf dem Wirtschaftsausschuss am 15. Juni gezeigt. Jetzt zieht auch der Kreisausschuss die Bremse. Am Montag wurde das Konzept erst einmal vertagt, so wie es der Wirtschaftsausschuss vorgeschlagen hatte: einen Sonderwirtschaftsausschuss am 17. August. Auf Vorschlag von Landrat Ludger Weskamp (SPD) wurde das Konzept in den Wirtschaftsausschuss zurückverwiesen. Das wurde von den Abgeordneten einstimmig befürwortet. Jetzt aber muss die Tagesordnung vom Kreistag geändert, das Mobilitätskonzept 2040 gestrichen werden.

Überrascht davon dürften die Konzeptmacher und die Verantwortlichen um Dezernent Egmont Hamelow (CDU) nicht gewesen sein. Hatte sich das komplexe, 190-seitige Konzept doch als recht sperrig erwiesen, dass zu viele Fragen unbeantwortet lässt. Bereits vor dem 15. Juni hatten CDU, SPD, Linke und FDP bei Hamelow angefragt und den Landrat gebeten, das Konzept von der Tagesordnung des Kreistags am Mittwoch, 24. Juni, zu nehmen. Sie blitzten aber ab.

Am Montag folgte die Quittung. Auch die Richtung der Mobilitätsstrategie passt einigen nicht. "Das Konzept ist nicht als Weichenstellung geeignet", sagte im Vorfeld Uwe Münchow (FDP), der unter anderem "zu viele Schikanen für den Autoverkehr" erkennt. Die Liberalen wollen zudem mehr Teilhabe und daher eine Bürgerbeteiligung initiieren.

Insgesamt haben alle Abgeordnete bis 17. Juli Zeit, Egmont Hamelows Dezernat Vorschläge, Änderungswünsche, Anregungen und Fragen zum Konzept zukommen zu lassen.