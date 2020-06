dpa

Potsdam/Berlin Einige Wolken, viel Sonne, kaum Regen: In Berlin und Brandenburg wird es in den kommenden Tagen sommerlich heiß. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll das Thermometer am Mittwoch bereits bis zu 28 Grad in der Prignitz anzeigen, um 26 Grad in Berlin und in der Niederlausitz rund 23 Grad. Zudem soll es überwiegend heiter und trocken werden. Ab Nachmittag erwarten die Meteorologen von Osten her einige Wolkenfelder.

Für den Donnerstag kündigen die Wetterexperten wolkiges teils heiteres Wetter an, mancherorts kann es etwas regnen. Von der Prignitz bis zur Uckermark soll es bis zum Mittag sonnig und trocken werden. Die Höchsttemperatur steigt weiter auf 29 Grad an. Die 30-Grad-Marke wird laut Prognosen des DWD am Freitag erreicht. Neben einigen Wolken, soll es längere sonnige Abschnitte geben.