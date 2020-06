Night of Light

Das Industriemuseum gab ganz in Rot ein eindrucksvolles Bild. © Foto: privat

Der Stahlpalast ganz in Rot. Normalerweise würden dieser Tage hier sonst die Abibälle stattfinden. © Foto: privat

Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Brandenburg an der Havel leuchtete rot. Eine ganze Nacht lang.

Ob der Stahlpalast, die Turbine, die Werft, das Industriemuseum, das Haus der Offiziere, der Fontane Klub, die Brennabor-Werke oder das Klubhaus "Phlilipp"– nahezu alle Veranstalter der Stadt ließen zur bundesweiten Night of light ihre Gebäude in der Alarmfarbe strahlen. Und setzten damit ein eindeutiges Zeichen an die Politik: "Die nächsten 100 Tage schaffen wir nicht."

Seit Mitte März ist die Branche durch die Corona-Pandemie nahezu ohne Einnahmen. Die aktuellen Lockerungen reichen bei vielen nicht annähernd aus, um wirtschaftlich ins Plus zu kommen. Und das wohl noch viele Jahre.

