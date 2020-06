Simone Weber

Rathenow (MOZ) "#Night of Light: first in – last out. Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungsbranche nicht." Diesen Schriftzug konnte man in der Nacht zum den Dienstag, zwischen 22.00 und 1.00Uhr, an der Fassade des Kulturzentrums in Rathenow lesen. Die Rathenower Firma Soundpower Event GmbH beteiligte sich an der bundesweiten Aktion "Night of Light".

Als flammender Appell an die Politik zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft wurden hier die Alte Mühle, die Sankt-Marien-Andreas-Kirche, der Bismarckturm und das Kulturzentrum mit rotem Licht illuminiert. Im Rahmen dieser Aktion wollten Veranstalter in mehr als 250 Städten deutschlandweit, aber auch in benachbarten Staaten, auf ihre Situation während der Corona-Pandemie aufmerksam machen. Seit 100 Tagen brechen ihnen Veranstaltungen weg, von der kleinen Familienfeier mit gebuchtem DJ bis hin zu Stadtfesten und Konzerten – mit entsprechenden finanziellen Verlusten.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin