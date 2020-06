Diana Grund

Niemegk Der Förderverein Badeanstalt Niemegk 1929 e.V. rief dreimal in Folge zu Arbeitseinsätzen auf. Viele Vereinsmitglieder, aber auch interessierte Niemegker Bürger halfen mit, die Badeanstalt zu verschönern.

Es wurde geputzt, geharkt, gestemmt und gemalert. Speziell die Außenfassade des Badeanstalt-Gebäudes zeigt erhebliche Mängel. Es war zwingend notwendig, an gewissen Stellen den Putz im Sockelbereich zu erneuern und auch ein Farbanstrich konnte teilweise vorgenommen werden. So erstrahlt die Gebäudefront in Richtung Straße der Jugend nun in einem schönen Gelb und die Faschen sowie der Sockel wurden grau farblich abgesetzt. Im Innenbereich der Badeanstalt wurden bei einem weiteren Arbeitseinsatz die Liegeflächen abgeharkt und von Geäst befreit, die Lagerräume gesäubert, der Inhalt durchsortiert und in neue Regale wieder einsortiert. Besonders schön anzusehen sind auch die frisch bepflanzten Blumenkübel.

Der Vereinsvorsitzende Matthias Grund bedankte sich recht herzlich bei allen Teilnehmern, denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass viele Kinder, Jugendliche, Studenten, Erwerbstätige und auch Rentner teilgenommen haben. Ein ganz besonderer Dank gilt aber den vielen Sponsoren, die den Förderverein bei der Verschönerung der Badeanstalt weitergeholfen haben.

Zur Freude des Vereins konnte Matthias Grund mitteilen, dass für die kleinen Gäste in der Badeanstalt in nächster Zeit ein Sandkasten und zwei Federwippgeräte aufgestellt werden.Der Förderverein hofft auf eine baldige Öffnung des Bades und wünscht sich, dass die Gäste sich wohl fühlen.