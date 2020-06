Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die Polizei hat am Montagabend einen mutmaßlichen Dieb in Oranienburg festgenommen. Er soll zuvor in einen Motorradhandel im Gewerbepark-Nord eingebrochen sein.

Wie Polizeisprecher Lars Protze am Dienstag berichtete, hatte der Inhaber des Motorradhandels gegen 22.30 Uhr die Beamten alarmiert.Die Überwachungskameras inder Firma hatten ihm Bilder gesendet, auf denen ein Lieferwagen und ein Mann mit Taschenlampe auf dem Firmengelände zu sehen waren. Als die Polizei eintraf, setzte der Lieferwagen gerade zur Fahrt an, konnte aber noch gestoppt werden. Im Laderaum befanden sich ein Motorroller, ein Quad und diverse Fahrzeugteile. Ein Teil der Ladung konnte noch vor Ort dem betroffenen Handel zugeordnet werden.

Der 27-jährige Tatverdächtige, der zunächst behauptete, ein Bekannter des Händlers zu sein, wurde festgenommen. Über sein weiteres Schicksal müssen nun die Staatsanwaltschaft und wahrscheinlich ein Haftrichter entscheiden. Die Entscheidungen dazu lagen am Dienstagvormittag noch nicht vor.